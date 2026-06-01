Kişi başına yıllık 1301 metreküp su
Giriş Tarihi: 1.06.2026

Kişi başına yıllık 1301 metreküp su

Türkiye'nin ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküplük su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına yılda 1301 metreküp su düştüğü hesaplandı. Devlet Su İşleri verilerine göre, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık toplam yüz ölçümünün yaklaşık 24 milyon hektarı ekilebilir tarım arazisinden oluşuyor. 2029'a kadar 7,85 milyon hektar alanın sulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Bir ülkenin su yönünden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin en az 1700 metreküp olması gerekiyor.

