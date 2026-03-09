Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
Giriş Tarihi: 9.03.2026 08:25

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 66 işçi istihdam edecek.

AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
  • ABONE OL

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz