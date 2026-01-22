KKM 5 milyar TL’nin altına indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 16 Ocak haftasına ilişkin verilerine göre, bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi artışını sürdürürken Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları'ndaki düşüşte sona doğru yaklaşıldığını gösterdi.

Geçen hafta itibarıyla toplam krediler 23 trilyon 74,8 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki haftada bu tutar 23,03 trilyon TL seviyesindeydi. Toplam krediler içinde tüketici kredileri 2 trilyon 917 milyar TL, bireysel kredi kartları bakiyesi ise 2 trilyon 712 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ticari ve diğer krediler 17 trilyon 445 milyar TL'ye ulaşırken, taksitli ticari krediler 3 trilyon 501 milyar TL oldu. Öte yandan kurumsal kredi kartları bakiyesi 831,69 milyar TL'ye çıktı.

Sektörde takipteki alacaklar 610,77 milyar TL'ye yükselirken, toplam menkul değerler portföyü 7 trilyon 91 milyar TL seviyesine geriledi. Toplam mevduat ise 27 trilyon 465 milyar TL oldu.

KKM'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları'ndaki çözülme de devam etti.

KKM bakiyesi geçen hafta 1 milyar TL azalarak 4,76 milyar TL'ye geriledi. Bir önceki hafta bu tutar 5,78 milyar TL seviyesindeydi.