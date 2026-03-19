KKM düşüş trendini sürdürdü

TOPLAM KREDİLER 24,3 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Söz konusu haftada toplam krediler 24 trilyon 352,2 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta bu tutar 24 trilyon 200 milyar TL seviyesindeydi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 89 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 903,7 milyar TL olarak kaydedildi. Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 359,5 milyar TL'ye ulaştı.