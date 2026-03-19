Haberler Ekonomi Haberleri KKM düşüş trendini sürdürdü
Giriş Tarihi: 19.03.2026 15:16 Son Güncelleme: 19.03.2026 15:18

KKM düşüş trendini sürdürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları bu hafta 72 milyon TL azalarak 1,92 milyar TL’ye geriledi.

KKM düşüş trendini sürdürdü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 13 Mart haftasına ilişkin veriler, bankacılık sektöründe kredi hacmi ve mevduattaki artışın devam ettiğini ortaya koydu.

TOPLAM KREDİLER 24,3 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Söz konusu haftada toplam krediler 24 trilyon 352,2 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta bu tutar 24 trilyon 200 milyar TL seviyesindeydi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 89 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 903,7 milyar TL olarak kaydedildi. Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 359,5 milyar TL'ye ulaştı.

TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ, KURUMSAL KARTLARDA GERİLEME

Bankacılık sektöründe taksitli ticari krediler 3 trilyon 739,4 milyar TL'ye yükseldi. Buna karşılık kurumsal kredi kartı bakiyeleri 875,11 milyar TL seviyesine geriledi.

Takipteki alacaklar ise sınırlı artışla 659,04 milyar TL oldu.

MEVDUAT 28,4 TRİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Sektörün toplam mevduatı 28 trilyon 476,9 milyar TL'ye yükselirken, toplam menkul değerler 7 trilyon 203,3 milyar TL olarak kaydedildi.

KKM HESAPLARI 1.92 MİLYAR TL'YE GERİLEDİ

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları ise 72 milyon TL azalarak 1,92 milyar TL'ye geriledi ve düşüş trendini sürdürdü.

GAYRİNAKDİ KREDİLER 9,6 TRİLYON TL SEVİYESİNDE

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 607,7 milyar TL'ye yükseldi. Bankalarda saklanan menkul değerler ise 4 trilyon 34,6 milyar TL oldu.

Bu tutarın 3 trilyon 378,3 milyar TL'si yurt içi yerleşiklere, 656,27 milyar TL'si ise yurt dışı yerleşiklere ait olarak açıklandı.

YABANCI PARA POZİSYONU DENGEDE

Bankacılık sektöründe bilanço içi döviz pozisyonu -2 trilyon 0,8 milyar TL olurken, bilanço dışı pozisyon 2 trilyon 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece sektörün yabancı para net genel pozisyonu 689 milyon TL seviyesine geriledi.

ÖZKAYNAKLAR 5,4 TRİLYON TL OLDU

Aynı dönemde bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 443,3 milyar TL olarak kaydedildi.

KKM düşüş trendini sürdürdü
