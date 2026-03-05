KKM hesapları 2 milyar TL’ye yaklaştı

2 MİLYAR TL'YE ÇOK AZ KALDI

Buna göre söz konusu hesapların büyüklüğü 2,20 milyar TL'den 2,08 milyar TL'ye indi. Verilere göre geçen hafta KKM bakiyesi 122 milyon TL azaldı.

Bankacılık sektöründe bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 2 trilyon 382,8 milyar TL'den eksi 2 trilyon 439,0 milyar TL'ye gerilerken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 372,8 milyar TL'den 2 trilyon 436,0 milyar TL'ye çıktı. Böylece yabancı para net genel pozisyonu eksi 10,01 milyar TL'den eksi 3,00 milyar TL'ye yükseldi.

Yasal özkaynaklar ise 5 trilyon 385,3 milyar TL'den 5 trilyon 440,7 milyar TL'ye çıktı.