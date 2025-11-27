KKM hesapları 30,32 milyar TL birden düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 22,46 milyar TL'ye gerileyen Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, bir önceki haftaya göre 30,32 milyar TL'lik düşüş kaydetti. Toplam mevduatlar da 25,78 trilyon TL'den 25,68 trilyon TL'ye gerileyerek hafif bir daralma yaşadı. Toplam krediler ise 21,85 trilyon TL'den 21,84 trilyon TL'ye düşerek neredeyse yatay bir seyir izledi.

Kredi türlerine bakıldığında, tüketici kredileri 2,75 trilyon TL'den 2,76 trilyon TL'ye, ticari ve diğer krediler 16,48 trilyon TL'den 16,51 trilyon TL'ye çıktı. Taksitli ticari krediler de 3,25 trilyon TL'den 3,26 trilyon TL'ye geldi. Bireysel kredi kartları 2,62 trilyon TL'den 2,58 trilyon TL'ye düşerken, kurumsal kredi kartları 767,61 milyar TL'den 779,53 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 545,03 milyar TL'den 548,56 milyar TL'ye çıkarak artış gösterdi. Bankalarda saklanan menkul değerler 3,39 trilyon TL'den 3,53 trilyon TL'ye, toplam menkul değerler ise 6,87 trilyon TL'den 6,90 trilyon TL'ye yükseldi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -1,84 trilyon TL'den -1,93 trilyon TL'ye gerilerken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1,90 trilyon TL'den 1,98 trilyon TL'ye yükseldi. Yabancı para net genel pozisyonu ise 63,05 milyar TL'den 52,98 milyar TL'ye düştü. Yasal özkaynaklar 4,72 trilyon TL'den 4,81 trilyon TL'ye yükseliş gösterdi.