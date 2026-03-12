KKM’de düşüş sürüyor: 2 milyar TL’nin altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektöründeki toplam krediler önceki haftaya kıyasla yükselerek 24 trilyon 167,2 milyar TL'den 24 trilyon 201 milyar TL'ye ulaştı.

Bu dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 46 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 900 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan ticari ve diğer krediler 18 trilyon 254,52 milyar TL'ye çıktı ve taksitli ticari krediler 3 trilyon 677,6 milyar TL'den 3 trilyon 711,8 milyar TL'ye yükseldi. Kurumsal kredi kartı bakiyesi ise 876 milyar TL olarak kaydedildi.