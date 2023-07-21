KKTC’nin milli otomobili GÜNSEL Gurur Günü’nde tören kortejinde yer aldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü, KKTC'de gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenler kapsamında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni düzenlendi. Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatılan alanda yapılan resmigeçit töreninde; devlet protokolü ve halkı selamlayan tören kortejinde, bütün tasarım ve mühendislik çalışmaları KKTC'de tamamlanan, ülkenin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de ilk modeli B9'un rengarenk prototipleri de yer aldı. Resmigeçit töreninde, KKTC'nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de büyük bir gururla kortejdeki yerini aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL gibi ileri teknolojiye dayalı projelerin ülkenin Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bugüne kat ettiği yolu gösterdiğini söyledi. GÜNSEL'in ilk modeli B9'un prototipleri ile tören geçidinde yer alması ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Türkiyemizin, adaya ayak basarak Kıbrıs Türkünün bu topraklardaki varlığının ilelebet süreceğini bütün dünyaya duyurduğu 20 Temmuz 1974'ün 49'uncu yıldönümünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Kıbrıs Türkünün yapabileceklerinin en anlamlı sembolü olarak geliştirdiğimiz GÜNSEL'imizin, resmigeçit töreninde yer alarak Türkiyemizi, devletimizi ve halkımızı selamlaması büyüklüğü tarifsiz bir onur. GÜNSEL'i dünya yolları ile buluşturmak için seri üretim hazırlıklarına devam etmekte. Türkiye'mizin de desteği ile GÜNSEL'i ülkemizde üretmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünyaca tanınmasına yönelik atılacak en güçlü adımlardan biri olacaktır" ifadesini kullandı.