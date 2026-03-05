Klinik araştırmalara SGK desteği

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yönetmelik değişikliğiyle getirilen yeni uygulamaları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Memişoğlu, düzenlemenin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylanan klinik araştırmaları kapsadığını belirterek, bu kapsamda sunulan sağlık hizmetlerinin artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edileceğini açıkladı.

TEDAVİLERE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların yenilikçi ve modern tedavi yöntemlerine daha hızlı ulaşabilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı destekli projelerde yerli sağlık teknolojilerinin geliştirilme sürecinin hız kazanması bekleniyor.

AR-GE FAALİYETLERİNE BÜTÇE KORUMASI

Yapılan düzenleme sayesinde klinik araştırmalar kapsamında yürütülen AR-GE çalışmaları hastanelerin genel hizmet bütçeleri üzerinde ek yük oluşturmadan sürdürülebilecek.

Öte yandan klinik araştırmaların değerlendirme süreçlerinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında daha güçlü ve sistematik bir koordinasyon mekanizması kurulması planlanıyor.

YERLİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ İÇİN STRATEJİK ADIM

Yeni uygulama, yerli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Düzenleme ile klinik araştırma süreçlerinin daha planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.