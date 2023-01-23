KMH Limiti Nedir? KMH Ne Demek, Açılımı Ne, Nasıl Kullanılır?

Birçok banka kullanıcısı tarafından merak edilen bir soru olan KHM limiti nedir hakkında araştırma yaptık. Vadesiz bir hesap türü olmasıyla ve acil nakit ihtiyacını karşılamasıyla oldukça cazip bir hesap olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple KHM limiti nasıl kullanılır, kesintisi nedir bilmek isteyenler vardır. Aynı zamanda kredili mevduat hesabı borcu ne demek sorusu da öğrenilmesi gerekenler arasındadır. Bu yüzden KHM limiti nedir bilmek isteyenler için haberimizin devamında ayrıntılarına yer verdik.

KMH Nedir?

KMH kısaltmasının açılımı kredili mevduat hesabıdır. Acil nakit ihtiyaçlarında kullanılabilecek vadesiz bir hesap türü olarak karşımıza çıkar. Kişinin vadesiz hesabında yeterli miktarda para olmaması durumunda kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamayı ve kişiye bankanın karar verdiği limit dahilinde para çekme ya da havale EFT yapma imkanı sağlayan bir tür kredi hesabıdır. Nakit ihtiyacınız hesabınıza tanımlandıysa paranızı 7/24 bankamatikten çekebilirsiniz.

KMH Limiti Nedir?

Kredili mevduat hesabı için kullanılabilecek limit, başvurmuş olduğunuz bankalar tarafınca karar verilir. Bu hesap için limit belirlenirken başvuruda bulunulan kişinin gelirine ve aynı zamanda kredi notuna bakılır. Kredi mevduat hesabınızın limitinde kredi notunuzu dikkate alındığı gibi bu limitin yüksekliği de kredi notunu etkileyen faktörler arasındadır. Bu yüzden bu hesaptan yapacağınız harcamaların ödemelerini zamanında ve düzenli yapmanız gerekmektedir. Ödemeleriniz geç yapmanız kredi notunuzun düşmesine sebep olur. Faiz oranı ise Merkez bankasında geçen ifadeye göre "Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez." 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan akdi faiz oranı ise 1.40; gecikme faiz oranı 1.70 olarak belirlenmiştir. Bu arada üst limit için belirlenen genel tutar çoğunlukla elde edilen gelirin 3 katına tekabül eder.

KMH Nasıl Kullanılır?

Kredili mevduat hesabı kullanıcıların zor zamanlarında imdadına yetişir. Kredi kartındaki nakit avans ile kredi arasında kalan bir hizmettir. Vadesiz mevduat hesabına kredi limiti tanımlanmasıyla kredili mevduat hesabı ortaya çıkmaktadır. Hesabınızda paranın bittiği durumlarda harcamalarınız için kredili mevduat hesabından kullanımda bulunabilirsiniz. Tabii adında da geçtiği gibi faiz ödemesi bulunmaktadır. Aynı zamanda kredi ödemelerinin KMH hesabından çekilmemesi bankadan talep edilmezse, otomatik olarak çekilmesi mümkündür. Bu nedenle eğer otomatik olarak çekilmesini istemiyorsanız, bunu bankanıza bildirmelisiniz. Otomatik ödeme izni vermeniz hâlinde ise kredileriniz zamanında ödenir ve bu durum da kredi notunuzda olumlu etki yaratır. KMH faizi ödemek ise bu durumun dezavantajıdır.