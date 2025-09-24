KOBİ’ler enerji kooperatifleri kuruyor

Enerji maliyetlerinin son yıllarda KOBİ'ler için en büyük gider kalemi haline gelmesi, küçük işletmeleri alternatif çözümlere yöneltti. Elektrik fiyatlarındaki artış, üretim yapan atölyelerden Anadolu'daki küçük fabrikalara kadar geniş bir kesimi etkiliyor. Bu noktada öne çıkan yenilikçi model ise enerji kooperatifleri oldu.

GÜNEŞTEN GÜÇ ALAN İŞLETMELER

Bir araya gelen birkaç KOBİ, ortak yatırım yoluyla güneş enerjisi santralleri kuruyor. Örneğin 10 küçük işletmenin kurduğu bir kooperatif, 1 MW kapasiteli güneş tarlasıyla kendi ihtiyacını karşılayabiliyor, hatta fazlasını şebekeye satarak ek gelir elde ediyor. Bu sayede enerji maliyetleri kontrol altına alınırken, işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirliği de güçleniyor.

YENİLİKÇİ İŞ MODELİ

Enerji kooperatifleri sadece maliyetleri azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda KOBİ'ler için inovatif bir iş modeli sunuyor. Ortaklık kültürüyle hayata geçirilen bu yapı, küçük işletmelerin büyük yatırımlara erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca, yeşil enerjiye geçişin önünü açarak işletmelerin karbon ayak izini düşürüyor ve çevre dostu üretim imkânı sağlıyor.

ANADOLU'YA YAYILIYOR

Organize sanayi bölgelerindeki atölyelerden köylerdeki küçük üreticilere kadar geniş bir kesim, bu modeli benimsemeye başladı. Anadolu'da kurulan yeni kooperatifler, yerel ekonomiyi güçlendirirken aynı zamanda KOBİ'lerin rekabet gücünü de artırıyor.

GELECEĞİN İŞ DÜNYASINA MESAJ

Enerji kooperatifleri, "birlikte güçlü olma" anlayışını ekonomiye taşıyor. KOBİ'ler için sadece bir enerji çözümü değil, aynı zamanda dayanışma ve inovasyonun sembolü haline geliyor. Bu modelin yaygınlaşmasıyla Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlanması ve küçük işletmelerin geleceğe daha güvenle bakması bekleniyor.