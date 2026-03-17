KOBİ’lere 1.5 milyar euro uygun koşullu finansman

Vakıfbank tarafından, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla Dünya Bankası garantisiyle yürütülecek "İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi" için 1.5 milyar euro tutarında finansman temin edilecek. Vakıfbank tarafından yürütülecek, Dünya Bankası garantili İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi'ne ilişkin anlaşmalar imzalandı. Proje kapsamında, Vakıfbank'ın muhtelif kreditörlerden temin edeceği 10 yıl ve uygun koşullu toplam 1.5 milyar euro tutarındaki finansmanın, 750 milyon euroluk kısmına Dünya Bankası ve Bakanlığın garantisi sağlandı. Projeyle, KOBİ'lere uygun maliyetli finansman sunulacak. Ayrıca, işletmelerin yeni ve daha iyi istihdam imkânı oluşturması da amaçlanıyor. Projeyle, afetlerden etkilenen ve kalkınmada öncelikli bölgelerdeki işletmelere finansman sağlanacak. Özellikle kadın ve genç istihdamının desteklenmesine öncelik verilecek.

HEDEF 18 MİLYAR DOLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile 2024-2028 dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Çerçevesi kapsamında, mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolar daha kaynak hedeflendiğini, böylece toplam finansmanın 35 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sağlanan kaynağı, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yatırım ve büyüme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde reel sektöre yönlendirirken, depremden etkilenen bölgelerde de ekonomik toparlanmayı desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Üstünsalih, "Dünya Bankası ile 2010'da başlayan ve yıllar içinde genişleyen işbirliğimiz bugün itibarıyla Bankamızı, Dünya Bankası'nın Türkiye'deki en büyük finansal kuruluş iş ortağı konumuna taşıdı. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan projelerde en büyük iş ortaklarından olduk" diye konuştu.

800 BİN YENİ İSTİHDAM SAĞLANACAK

Projeye garanti sağlayan Dünya Bankası adına açıklamalarda bulunan Türkiye ülke direktörü Humberto López ise, "Bu işlem, Dünya Bankası'nın bugüne kadar tek bir proje kapsamında sağladığı en büyük garanti. Projenin, 15.000'i kadınlar ve 1.000'i gençler tarafından yönetilen firmalar da dahil olmak üzere yaklaşık 30.000 mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin finansmana erişimini genişletmesi ve 800 bine kadar yeni veya daha kaliteli istihdam yaratılmasına yardımcı olması beklenmektedir" değerlendirmesini yaptı.