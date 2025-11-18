KOBİ’lere 25 milyarlık destek

KOBİ'lere finansman desteği için başlatılan ikinci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi paketi, yoğun talep üzerine 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldı. Başvurular 19 Kasım'da başlıyor. Krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğinde verilecek kredide 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Bir firma en fazla 1.5 milyon TL kredi kullanabilecek. Temmuz ayında verilen birinci Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı. İkinci Nefes Kredisi 2 Ekim'de başlamıştı. 25 milyar TL'lik paketten 20 bin firma yararlandı. İkinci paketle birlikte KOBİ'lere sağlanan toplam destek 80 milyar TL'ye ulaşıyor.KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir.Başvurular, 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlıyor.TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1.5 milyon TL kredi kullanabilecek.Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabiliyor.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirtti. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının, krediye erişimi zorlaştırdığını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.