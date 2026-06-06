KOBİ’lere 36 ay vadeli 30 milyon TL kredi! KOSGEB ikinci dönem başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KOBİ'lerin büyümesini, yatırım kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu.

Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin artırıldığını belirterek, "KOBİ'lerimizin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım daha attık. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programında destek üst limitini 30 milyon TL'ye yükselttik. Programın 2026 yılı 2'nci dönem başvurularını başlatıyoruz" dedi.

36 AY VADELİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Program kapsamında işletmelere 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon TL'ye kadar finansman imkanı sağlanacağını belirten Kacır, 20 puanlık finansman desteği ve kefalet imkanının da sunulacağını ifade etti.

Kacır, "Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon TL'ye kadar, diğer sektörlerdeki projeleri ise 20 milyon TL'ye kadar destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

3 BİN 395 KOBİ DESTEKLENDİ

Bakan Kacır, programın 2025 yılında hayata geçirildiğini hatırlatarak bugüne kadar sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi.

"Bugüne kadar toplam 3 bin 395 KOBİ'ye 54,7 milyar TL finansmana erişim imkanı sağladık" diyen Kacır, KOBİ'lerin yanında olmaya ve büyümelerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını duyuran Kacır, son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu bildirdi.

Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuruların KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör