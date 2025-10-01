KOBİ’lere çifte destek

KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları bugünden itibaren alınacak. Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem 2 Ekim itibarıyla başlayacak.

YEDİ BANKAYA BAŞVURU

KOBİ'lere uygun finansman desteği amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. Bir firma azami 1.5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi. Temmuzda verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

NAKİT AKIŞI KORUNACAK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğuna işaret ederek, "KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı, krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerin nakit akışını korumak için gerçekten 'nefes' olacak kaynak oluşturduk" dedi.



ALTI AY ÖDEMESİZ KREDİ

TOBB Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir?

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir.

Ne zaman başlıyor?

Başvurular, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlıyor.

Kredi limiti ne kadar?

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1.5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak Ödeme koşulları nedir?

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Faiz oranı kaç?

Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.

Krediyi hangi bankalar verecek?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.