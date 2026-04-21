KOBİ’lere özel ekonomik ticari Togg geliyor

Bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli otomobil piyasasında T10X ve T10F modelleriyle açık ara en çok satan marka konumuna yükselen Togg, Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) için yeni bir ticari model üretecek. Dünyanın en önemli demir-çelik buluşmalarından Tube&Wire Fuarı'nda soruları yanıtlayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli otomobille ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

T6X İÇİN GERİ SAYIM

Fuat Tosyalı, "Mevcut T10X (SUV) modelimizin yanına T10F (Fastback) ve ardından T6X gelecek. T6X modeli, T10X'e göre daha standart, biraz daha kompakt boyutlarda bir model olacak. Şu an tasarım ekibimiz boyutlar ve detaylar üzerinde yoğun bir mesai harcıyor. Bir yandan aracın 'skateboard' (şasi/platform) mimarisi, bir yandan da pil teknolojisi üzerine çalışmalarımız hızla devam ediyor. Onayladığımız belli parametreler var ve takvim aksamadan işliyor. Bu model gelecek yılın haziran-temmuz aylarında piyasada olacak" dedi.

KOBİ'LER NEFES ALACAK

Şu anki üretim bandı kapasitesinin yıllık 150 bin aracı rahatlıkla kaldırabildiğini anlatan Tosyalı, "Teknolojik altyapımız çok esnek; aynı bant üzerinde 4 ila 6 farklı modeli aynı anda üretebilecek kabiliyete sahibiz. T6X ve diğer binek modellerin arkasından bir de ticari araç projemiz var. Bu modeli, özellikle KOBİ kesimine nefes aldıracak, ekonomik bir seçenek olarak sunacağız. Hazırlıkları devam ediyor; 2028 başı gibi yollara çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

OTOYA ÇELİK VERECEK

Sıcak sac üretiminde 0.80 mm kalınlığa inmeyi başardıklarını ve bu kalınlığa inen nadir üreticilerden olduklarını anlatan Tosyalı, bu yıl 3. çeyrekten itibaren otomotiv çeliği üreterek dünyadaki tüm otomobil markalarına bu ürünü verebileceklerini söyledi. Küresel çelik sektörüne yönelik de değerlendirme yapan Tosyalı, "Ticaret politikaları, anti-damping önlemleri ve karbon regülasyonları oyunun kurallarını kökten değiştiriyor" dedi. Yeşil çelik kavramının öne çıktığını anlatan Tosyalı, "Dünyada üretilen çeliğin yaklaşık yüzde 70'i kömür bazlı. Kömür bazlı üretimde ton başına karbon salımı 2.000 kilogramın üzerinde. Biz ise 650 kilogram seviyesindeyiz. Bu da özellikle Çin rekabetine karşı ciddi bir avantaj" diye konuştu.





2.5 MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK YATIRIM

Tosyalı Holding, Cezayir'deki tesisi Tosyalı Algerie'de 2.5 milyar dolarlık ek yatırım için de düğmeye bastı. Yeni komplekste hem sıcak sac için slab hem de petrolgaz borularında kullanılan round billet adı verilen hammaddeyi üretecek olan şirket, yıllık 3 milyon tonluk yeni yatırımı mevcut kapasiteye ekleyecek. Yatırım 30 ayda tamamlanacak. Türkiye, Cezayir, Libya, İspanya ve Angola'daki yatırımlarıyla madenden nihai ürüne uzanan entegre bir ekosistem oluşturan Tosyalı, Cezayir'de elde ettiği round billet hammadde ile Türkiye'deki tesisinde de sondaj boruları üretmeyi hedefliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Ar-Ge çalışmalarını sürdüren şirket, sondaj borularının üretimi için Türkiye'de ERW yatırımı yapmayı planlıyor. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Osmaniye'deki üretim tesislerinde de sondaj borularının üretimi için ERW yatırımı yapmayı düşündüklerini anlattı.