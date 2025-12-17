KOBİ’lere uygun koşullu 1.5 milyar euro kaynak: 800 bin kadın ve genç istihdamı sağlanacak

KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla yürütülecek İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi için 1.5 milyar euro kaynak temin edildi. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan proje, Vakıfbank tarafından yürütülecek. Dünya Bankası da bu kapsamda kadın ve genç istihdamını destekleyecek proje için 750 milyon euro garanti sağlayacak. Bu sayede daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli dış finansmana erişim mümkün olacak.

İSTİHDAMA DESTEK

Reel sektör gelişimine yönelik bu projeyle, kadın sahipliği ve kadın istihdamı yüksek işletmeler ile afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler başta olmak üzere KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması hedefleniyor. Böylece kadın ve genç istihdamının desteklenmesi amaçlanıyor. Projenin, doğrudan ve dolaylı olarak 800 bine kadar iş oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyor.

4.2 MİLYAR $ KAYNAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20254te Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4.2 milyar dolar olduğunu belirterek, "Dünya Bankası ile yürütülen işbirliğimiz kapsamında kadın ve gençlerimize yönelik istihdam olanaklarının artırılması, ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlayak" dedi. Proje, 4 milyar dolar tutarında bölgesel bir girişim olan İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Programı'nın bir parçası olarak uygulanacak. Finansmanla 30 bin işletmeye alt kredi sağlanacak.



FİNANSMANA ERİŞİME YARDIMCI OLACAK

DÜNYA Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin, özellikle krediye erişimi en kısıtlı gruplar arasında yer alan kadınlar ve gençler için uygulanacağını belirterek, "Proje, Türkiye'deki girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam oluşturmak için ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine yardımcı olacak. Ayrıca bankalar arasında piyasa standartlarını uyumlaştırmaya yönelik bir platform oluşturarak dijitalleşmeyi güçlendirmeyi ve daha dayanıklı bir finansal ekosistemi desteklemeyi hedeflemektedir" ifadesini kullandı.