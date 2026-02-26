KOBİ’lerin devlet destekleri haritası belli oldu

2026 yılında küçük ve orta ölçekli işletmeler için en önemli kaynakların başında kamu destekleri geliyor. KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları farklı alanlara odaklanan programlarla işletmelere milyonlarca liralık destek sunuyor. İşte 2026'da KOBİ'lerin bilmesi gereken destekler, rakamlar ve başvuru yolları.

MİLYONLUK DESTEKLER VAR

2026'da KOSGEB'in en dikkat çeken programı Girişimci Destek Programı oldu. Program kapsamında yeni işletmelere ve büyümek isteyen firmalara toplamda 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanabiliyor. İş geliştirme modülünde ise işletmelere 1.5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destek veriliyor. Destek oranı bazı sektörlerde yüzde 80'e kadar çıkıyor. Bunun yanında Kapasite Geliştirme Programı ile işletmelere finansman erişimi için 20 milyon TL'ye kadar kredi üst limitleri sunuluyor. Bu destek özellikle makine yatırımı, üretim hattı kurulumu ve ihracata hazırlık yapan firmalara hitap ediyor.

NASIL BAŞVURULUR?

KOSGEB desteklerine başvurmak isteyen işletmelerin önce veri tabanına kayıt olması gerekiyor. e-Devlet üzerinden KOSGEB portalına giriş yapılarak uygun program seçiliyor ve proje başvurusu online sistem üzerinden tamamlanıyor. Başvurularda iş planı, mali tablolar ve yatırım gerekçesi isteniyor.

AR-GE PROJELERİNE YÜKSEK HİBE

2026 yılında TÜBİTAK'ın Sanayi Ar-Ge Programı kapsamında şirketlere proje bütçesinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği veriliyor. Bu program özellikle teknoloji, yazılım, savunma, sağlık ve otomasyon alanlarında faaliyet gösteren firmalara hitap ediyor. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı ise daha küçük ölçekli teknoloji firmalarına yönelik. Bu programda projeler için milyonlarca liralık bütçeler destek kapsamına alınabiliyor. Ayrıca Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı ile büyük firmalar için üretim yapan küçük şirketlerin projeleri de destekleniyor.

HAKEMLER DEĞERLENDİRİYOR

TÜBİTAK desteklerine başvurular kurumun proje başvuru sistemi üzerinden online yapılıyor. Başvuruda teknik proje dosyası, bütçe planı, Ar-Ge çıktıları ve ekip bilgileri talep ediliyor. Değerlendirme süreci teknik hakemler tarafından yürütülüyor.

KALKINMA AJANSLARINDA HİBE ODAKLI DESTEKLER

2026'DA kalkınma ajansları bölgesel üretimi ve ihracatı artırmaya yönelik hibeler açmaya devam ediyor. Destek oranları proje türüne göre yüzde 50 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Ajans programları özellikle şu alanlara yönelmiş durumda:

Yeşil dönüşüm yatırımları

Turizm ve yerel kalkınma projeleri

Katma değerli üretim

Dijitalleşme ve ihracat kapasitesi Anadolu'da üretim yapan işletmeler için bu hibeler çoğu zaman makine alımı ve tesis kurulumu maliyetinin önemli kısmını karşılayabiliyor. Nasıl başvurulur? Kalkınma ajansı destekleri için işletmelerin faaliyet gösterdikleri bölgedeki ajansın internet sitesini takip etmesi gerekiyor. Çağrı açıldığında proje başvuruları online sistem üzerinden yapılıyor. Başvurularda fizibilite raporu, bütçe planı ve bölgesel katkı analizi talep ediliyor.

KOBİ'LER İÇİN 2026 DESTEK STRATEJİSİ

Uzmanlara göre işletmeler tek bir destek programına odaklanmak yerine süreci stratejik yönetmeli.Makine yatırımı ve finansman ihtiyacı olan işletmeler için KOSGEB, teknoloji geliştiren firmalar için TÜBİTAK, bölgesel üretim ve ihracat projeleri için ise kalkınma ajansları öne çıkıyor.