KOBİ’lerin radarında Afrika var

Dünyada değişen ticaret dengeleri, savaşlar, tedarik krizleri ve korumacı politikalar şirketleri yeni pazar arayışına itti. Avrupa'da büyümenin yavaşlaması, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve Asya'daki sert fiyat rekabeti gözleri yeniden Afrika'ya çevirdi. Uzun yıllardır "geleceğin pazarı" olarak görülen kara kıta artık yalnızca büyük holdinglerin değil, Anadolu'daki KOBİ'lerin de radarında. Bugün Afrika genç nüfusu, büyüyen şehirleri, altyapı yatırımları, enerji projeleri, tarım dönüşümü ve dijitalleşme hamlesiyle dünyanın en hızlı değişen bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Türk şirketleri için kıta, hem üretim hem ihracat hem de yatırım açısından yeni fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2003 yılında yalnızca 5.4 milyar dolar seviyesindeyken bugün 40 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye-Afrika ticaret hacmi 2025 itibarıyla 36.6 milyar dolara ulaştı. 2026 hedefi ise 40 milyar dolar.

KÜRESEL REKABETİN YENİ MERKEZİ

Afrika artık yalnızca doğal kaynaklarıyla değil, aynı zamanda büyüyen iç pazarıyla dikkat çekiyor. 1.4 milyarı aşan nüfus, hızla artan şehirleşme ve genç tüketici kitlesi kıtayı dev bir ekonomik alana dönüştürüyor. Özellikle Çin, ABD, Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri ve Türkiye son yıllarda Afrika'daki ekonomik etkilerini artırmak için yoğun bir rekabet içinde. Çin'in Afrika ile ticaret hacmi 2025'te 348 milyar dolara ulaştı. Akademik analizlerine göre Afrika artık "orta ölçekli güçlerin yeni mücadele alanı" olarak görülüyor. Türkiye de bu denklemde hızla güçlenen aktörlerden biri haline geldi.

ALTYAPI VE SANAYİLEŞME

Afrika'nın en büyük ihtiyacı altyapı... Yollar, limanlar, enerji tesisleri, konut projeleri, sanayi bölgeleri ve lojistik merkezleri kıtanın en büyük yatırım alanları arasında bulunuyor. Türk müteahhitlik şirketleri bugüne kadar Afrika'da yaklaşık 97 milyar dolarlık proje üstlendi. Ancak uzmanlara göre yeni dönemde yalnızca büyük şirketler değil makine üreticileri, tarım teknolojileri firmaları, ambalaj üreticileri, tekstilciler, mobilyacılar, gıda üreticileri ve yazılım şirketleri için de büyük fırsatlar oluşuyor. Özellikle Anadolu'daki orta ölçekli üreticiler, Avrupa'daki yüksek maliyet baskısı nedeniyle Afrika'da daha rekabetçi hale geliyor.



FRİKA SERBEST TİCARET ALANI OYUNU DEĞİŞTİRİYOR

AFRİKA Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA), son yılların en kritik ekonomik hamlelerinden biri olarak görülüyor. Anlaşma, 54 ülkeyi kapsayan dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri olmayı hedefliyor. Bu sistem sayesinde kıta içinde gümrüklerin azalması, lojistiğin hızlanması ve üretim ağlarının güçlenmesi bekleniyor. Dünya Bankası tahminlerine göre AfCFTA'nın kıta içi ticareti yüzde 81 artırma potansiyeli bulunuyor. Bu durum Türk şirketleri için yalnızca tek bir ülkeye değil, tüm bölgesel pazarlara erişim anlamına geliyor.



THY VE TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK AĞI KAPI AÇIYOR

Türkiye'nin son 20 yıldaki Afrika açılımı yalnızca ticaretle sınırlı değil. Türk Hava Yolları bugün Afrika'da en geniş uçuş ağına sahip havayollarından biri konumunda. Türkiye ayrıca kıta genelinde büyükelçilik sayılarını artırdı, ticaret forumları düzenledi ve birçok ülkede ekonomik işbirliklerini geliştirdi. Bu diplomatik ve lojistik ağ, Türk KOBİ'lerinin pazara girişini kolaylaştıran önemli unsurlar arasında gösteriliyor.



AFRİKA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN ALAN: ENERJİ

Afrika'da milyonlarca insan hâlâ enerjiye sınırlı erişim sağlıyor. Bu nedenle güneş enerjisi, mini şebekeler, enerji depolama sistemleri ve elektrik altyapısı yatırımları hızla büyüyor. Özellikle Güney Afrika, Gana, Kenya ve Mısır gibi ülkeler enerji dönüşümünün merkezine dönüşüyor. Bu tablo Türk enerji ekipmanı üreticileri için önemli bir potansiyel oluşturuyor.



TÜRK KOBİ'LERİ NEDEN AVANTAJLI?

Afrika pazarında Türk şirketlerinin en büyük avantajı "orta segment kalite" sunabilmeleri. Avrupa ürünleri birçok Afrika ülkesi için pahalı kalırken, Çin ürünleri ise zaman zaman kalite eleştirileriyle karşılaşıyor. Türk üreticiler ise fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor.