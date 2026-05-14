KOBİ’lerin radarında KKTC var

ORTA Doğu'da yükselen jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) son dönemde Türk ve uluslararası iş dünyasının dikkatini çeken yeni merkezlerden biri haline geldi. Özellikle gayrimenkul, turizm ve hizmet sektörlerinde yaşanan hareketlilik, KOBİ'lerin de rotasını adaya çevirmesine neden oluyor. Yeni Ercan Havalimanı, planlanan enerji yatırımları ve gelişen turizm altyapısı da bölgenin cazibesini artıran başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle yatırım geri dönüş süreleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Avrupa'da birçok projede 20-25 yılı bulan amortisman sürelerinin, KKTC'de bazı yatırımlarda 8-12 yıl seviyelerine kadar düşebildiği belirtiliyor. KKTC'de uzun yıllardır faaliyet gösteren yatırım grupları da büyüme planlarını hızlandırmış durumda. 35 yılı aşkın süredir bölgede faaliyet gösteren Döveç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç , KKTC'nin yatırım potansiyeline dikkat çekerek, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; yatırım avantajı, yaşam kalitesi ve uluslararası potansiyeliyle Akdeniz'in yükselen yaşam ve yatırım merkezlerinden biri haline geliyor" dedi. Öte yandan Türk vatandaşlarının KKTC'de sahip olabileceği konut sayısının 1'den 3'e çıkarılması da Türkiye'deki yatırımcı ilgisini artıran önemli düzenlemeler arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri, özellikle orta ölçekli işletmelerin artık yalnızca Türkiye içinde değil, Doğu Akdeniz hattında da büyüme fırsatlarını değerlendirmeye başladığını belirtiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!