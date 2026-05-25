KOBİ’ye hız, güven ve rehberlik sunan bankacılık modeli

Akbank, KOBİ'lerin nakit akışından yatırım planlamasına, günlük operasyonlarından uzun vadeli büyüme kararlarına kadar her aşamada yanlarında yer alıyor. Bunun için geliştirdiği çözümler ile bankacılık işlemlerine hız katarken, KOBİ'lerin işlerini büyütmeleri için seminerler ve mentörlük desteği gibi birçok imkân da sunuyor. Ayrıca Banka, geliştirdiği DijiOrtak platformu ile şirketlerin üretici, bayi, tedarikçi ve iş ortaklarıyla kurdukları ticari ilişki ağını tek bir dijital platform üzerinden yönetebilmesini sağlıyor. KOBİ'ler DijiOrtak'ın Ödemen Güvende seçeneğiyle ödeme ve tahsilat süreçlerini Akbank güvencesinde yürütüyor. Bankanın bu alandaki vizyonunu ve geliştirdiği çözümleri Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş'la konuştuk.

Akbank, KOBİ'lerin tüm yolculuğuna eşlik eden bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Bu yaklaşımla şirketlere sunduğunuz hizmetler neler?

Küresel ölçekte fırsat ve zorlukların birlikte arttığı bir ortamda, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyüme için finansmanın yanı sıra; iş geliştirme, dijital yetkinlikler, insan kaynağı kapasitesi ve danışmanlık destekleriyle de güçlendirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda, KOBİ'lere bütünsel destek sunan güçlü bir çözüm ortağı olma anlayışıyla, KOBİ Bankacılığını veri odaklı, öngörülü ve danışmanlık gücü yüksek bir yapıya dönüştürüyoruz. Dijitalleşme ve inovasyon gücümüzü KOBİ'lerin geleceğe hazırlanmasında stratejik bir kaldıraç olarak kullanıyoruz.

Girişimlerin finansmana erişimi, ekosistemin büyümesinde kritik öneme sahip. Akbank girişimcilere ne tür destekler sunuyor?

Girişim Bankacılığı tamamen farklı bir uzmanlık alanı. Bu farkındalık ile start-up ve teknogirişimlerin kuruluşlarından globale açılımına kadar yolculuklarının her aşamasında yanlarında yer alıyoruz. Teknogirişim Paketi'yle bankacılık, bankacılık dışı ve büyüme odaklı destekler sunuyoruz. Ayrıca, girişimlerin ihtiyaçlarına göre kredi süreçlerini yeniden tasarlayıp iş planına dayalı kredi değerlendirmesi uyguluyoruz. Girişimlere özel müşteri temsilcilerinin yer aldığı yapılanmamız ile de İstanbul, Ankara ve İzmir'de 6 şubede hizmet veriyoruz. Girişimlerin güçlenmesi ve uluslararası arenaya açılmasında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri uçtan uca sunmak üzere Ak Portföy ve Arya Yatırım Platformu ile stratejik ortaklığımız bulunuyor. Böylece girişimciler, ihtiyaç duydukları finansal ürünler ile mentörlük, network ve danışmanlık gibi hizmetlere tek adresten ulaşabiliyor. Ulusal ve global iş birlikleriyle bu alandaki çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz.

DijiOrtak platformundan bahsedebilir misiniz, platform şirketlere nasıl bir fayda sunuyor?

DijiOrtak, şirketlerin üretici, bayi, tedarikçi ve iş ortaklarıyla kurdukları ticari ilişki ağını tek bir dijital platform üzerinden yönetebilmeleri amacıyla hayata geçirdiğimiz değer zinciri odaklı finansman platformumuz. DijiOrtak, şirketlerin alıcıyı, satıcıyı, ödeme ve tahsilat yapanı da dahil ederek ticari ekosistemlerini tek bir dijital çatı altında yönetmelerine imkân sağlıyor. Bu kapsamda şirketlerin ticari ağlarını daha görünür, yönetilebilir ve finanse edilebilir hâle getirerek nakit akışı yönetimlerine katkı sağlıyoruz. Hem web hem de mobil kanallarımızdan ulaşılabilen platform üzerinden şirketler; ödeme ve tahsilat süreçlerini dijital ortamda takip ederken, finansmana erişimleri de kolaylaşıyor. Böylece iş ortaklarıyla daha güvenli, hızlı ve verimli bir çalışma modeli oluşturabiliyorlar.

Girişimci kadınları desteklemek üzere neler yapıyorsunuz?

Kadınların iş yaşamına ve ekonomiye aktif katılımı, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme potansiyelini doğrudan belirleyen stratejik bir konu. Bu bilinçle "Kadın KOBİ Paketi"mizin kapsamını daha da genişlettik. Girişimci kadınların finansmana erişimini uluslararası fon kaynakları ve kefalet mekanizmalarıyla güçlendirdik. Kısa süre önce Asya Kalkınma Bankası'ndan sağladığımız finansman ve Mastercard Impact Fund desteğiyle hayata geçirdiğimiz inkübasyon hizmetimizle, girişimci kadınların işlerini büyütme yolculuklarında daha güçlü bir gelişim alanı yaratıyoruz. Ayrıca çeşitli mentörlük, atölye, seminer ve programlarla da kadın liderlerin yanında yer alıyoruz. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde 2022'den bu yana kadın KOBİ müşteri tabanımızı iki katın üzerine çıkarttık.

ŞİRKETLERİN NAKİT AKIŞINA DİJİTAL ÇÖZÜM

Şirketler açısından bugün en hassas konulardan biri de ödeme ve tahsilat güvenliği. DijiOrtak bu konuda nasıl bir çözüm sunuyor?

DijiOrtak'ın merkezinde yer alan Ödemen Güvende çözümümüz ile bu ihtiyaca yanıt veriyoruz. Ödemen Güvende, DijiOrtak'ın önemli değer önermelerinden biri olarak şirketlerin ödeme ve tahsilat süreçlerini Akbank güvencesiyle daha güvenli, dijital ve yönetilebilir hâle getiriyor. Ödemen Güvende ile:

• Ödeme Yapacak Müşteriler, Ödemen Güvende limiti ile finansman sağlarken, Tahsilat Yapacak Müşteriler tahsilatlarını Akbank güvencesi altına alabiliyor.

• Tahsilat Yapacak Müşteriler, tahsilat vadesini beklemeden alacaklarını iskonto edebiliyor veya 3. kişilere devredebiliyor.

• Şubeye gitmeden, tüm işlemler Akbank Kurumsal İnternet Şube veya Akbank Mobil üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ödemen Güvende ile birlikte, şirketlerin ticari ilişkilerinde güveni artıran, operasyonel yükünü azaltan ve nakit akışını destekleyen yenilikçi bir çözümle onları destekliyoruz.