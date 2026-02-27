Koç: 5G’ye hazırız

1 Nisan'da verilecek ilk 5G sinyali için gün sayılırken, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Kartepe'deki 5G sahasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Turkcell'in Türkiye'nin 5G dönüşümüne liderlik edeceğini belirten Koç, Türkiye'de mobil iletişimin her döneminde sektör lideri olduklarını vurgulayarak, 16 Ekim'deki ihalede, 1 milyar 224 milyon dolarlık teklifle Türkiye'nin en geniş frekans portföyünün sahibi olarak bu liderliği perçinlediklerinin altını çizdi. Koç, 5G'nin, üretimden ulaşıma, sağlıktan enerjiye kadar hayatın her alanında çok köklü bir dönüşümü tetikleyeceğini vurgulayarak, "1 Nisan'dan itibaren 81 ilde Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız" dedi. Koç, şunları kaydetti: "Bugün 5G'nin sağlayacağı olanakları ve arkasındaki teknolojiyi konuşuyoruz ama tüm bunları mümkün kılan, bu istasyonları kuran ekiplerimizin bilgisi ve alın teridir. Tıpkı Kartepe'de olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısı ile donatan çok büyük bir ekibimiz var. Bugün itibarıyla 5G'ye hazırız. Artık sadece söylemlerin değil, yatırım gücü ve teknik kapasitenin, yani kısacası 'gerçeklerin' konuşacağı yerdeyiz. Çekim gücü, altyapı, hız ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda sektör ortalamalarının çok üzerinde bir deneyim sunuyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandı."