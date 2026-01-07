Kocaeli’nden rekor ihracata güçlü katkı

Kocaeli, geçen yıl 22,9 milyar dolarlık dış satımla Türkiye'nin ihracatının yüzde 8,3'ünü yaptı. İhracatın yarıdan fazlasını tek başına gerçekleştiren otomotiv sektörüyle kent, Bursa ve İstanbul gibi devleri geride bırakarak bu alanda Türkiye'nin lider ili oldu

Kocaeli, otomotiv endüstrisindeki liderliği ve Avrupa pazarına yönelik güçlü performansıyla sanayinin lokomotifi olmaya devam etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin 2024'te 20 milyar 156 milyon 213 bin dolar olan dış satımı, 2025'te yüzde 14 artış göstererek 22 milyar 928 milyon 716 bin dolara ulaştı.

Sektörler özelinde otomotiv endüstrisi, tek başına kent ihracatının yüzde 54'ünü sırtladı. Sektör, 2025 yılında yüzde 30'luk dikkat çekici artışla 12 milyar 344 milyon 307 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu tutarla Kocaeli, Bursa ve İstanbul gibi devleri geride bırakarak otomotiv ihracatında Türkiye'nin lider ili oldu.

5 SEKTÖR 1 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNİ GEÇTİ

Kentte yerleşik diğer sektörler de küresel pazarlarda güçlü varlık gösterdi. Kimya sektörü her ne kadar yüzde 10'luk bir düşüş yaşasa da 4,6 milyar dolarla ikinci sıradaki yerini korudu. Elektrik ve elektronik sektörü ile demir-çelik sektörleri de 1 milyar dolar barajını aşan diğer lokomotif alanlar oldu.

Kimya sektörü 4 milyar 675 milyon 494 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, kimyayı 1 milyar 291 milyon 625 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 244 milyon 264 bin dolarla çelik, 1 milyar 79 milyon 414 bin dolarla elektrik ve elektronik endüstrisi takip etti.

170 ÜLKE VE ÖZERK BÖLGEYE İHRACAT YAPILDI

Kocaeli, 2025 yılında 170 ülke ve özerk bölgeye ürün gönderirken, 8 ülkeye yapılan ihracat 1 milyar doların üzerine çıktı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Krallık 2 milyar 682 milyon 921 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 351 milyon 543 bin dolarla Slovenya, 2 milyar 271 milyon 477 bin dolarla Almanya, 1 milyar 557 milyon 808 bin dolarla İtalya ve 1 milyar 471 milyon 209 bin dolarla İspanya takip etti.

Kocaeli'den geçen yıl en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle: