Köfteci Yusuf’ta veri ihlali: On binlerce çalışanın ve müşterinin bilgilerini çaldırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), aralarında Köfteci Yusuf'un da bulunduğu 6 kuruluşun çalışan ve müşterilerine ait kişisel verileri çaldırdığını açıkladı. Köfteci Yusuf'ta yaklaşık 13 bin çalışan ile 150 bini aşkın müşterinin bilgilerinin etkilendiği bildirildi. Adalet Bakanlığı'na bağlı KVKK'nın yaptığı duyuruda, 6 firmaya ait kişisel bilgilerin sızdırıldığı belirtildi. Firmalar arasında yer alan Köfteci Yusuf'ta 13 bin çalışan ve 150 binin üzerinde müşteriye ait bilgilerin bilgisayar korsanlarının eline geçtiği öğrenilirken, sızdırılan bilgiler arasında ad-soyad, adres, telefon numarası ve sipariş bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı. Köfteci Yusuf'un yanı sıra veri ihlali yaşanan kurum ve işletmeler Erciyes Üniversitesi, Özbeyler Sağlık, Codeway Dijital Hizmetler, Docplanner Teknoloji ve Eurail B.V. isimli firma oldu Yürürlükteki mevzuata göre firmalar, müşterileri ve çalışanlarına ait bilgileri korumakla yükümlü bulunuyor. Bilgileri sızdıran şirketlere ise Bakanlık tarafından "Veri Güvenliği İhlali Cezası" uygulanıyor. Ödenecek cezanın miktarı, veri ihlalinin boyutu ve etkilenen kişinin sayısına göre artış gösteriyor. Köfteci Yusuf'ta yaşanan ihlalden yaklaşık 163 bin kişinin etkilenmesi nedeniyle Bakanlığın bu yıl 17 milyon TL olarak belirlenen üst sınıra yakın oranda para cezası uygulaması bekleniyor.