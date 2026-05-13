KÖİ projelerine dair düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Kamu İhale Kurumunca (KİK) konuya ilişkin hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca birim fiyatların yıl içerisinde bir kez yayımlandığı durumlarda, sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenecek.

Ayrıca, birim fiyatların yıl içerisinde birden fazla kez yayımlandığı ve/veya güncellendiği durumlarda ise sözleşme birim fiyatlarına esas alınan aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör