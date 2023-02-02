Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan: Sektördeki pozitif seyre yönelik hazırlık ve programlarımızı yapıyoruz

Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan, Türkiye Yüzyılı Zirvesi için, "Biraz sohbetlerle, biraz bilgi paylaşımı ile en önemlisi sektörler arası birbirimizi dinleyerek çok faydalı bir toplantı olarak geçiyor. Biz burada savunmadan altyapıya, ulaştırmadan sanayiye keyifle katılımcıları dinliyoruz" görüşünü paylaşarak, "Biz de mobilya sektörü olarak önümüzdeki 10 yıl için heyecanlıyız. Bölgede önemli gelişmeler var. Türkiye'nin Yüzyıl'ının böyle bir konjoktürde olması bunun da giderek güçlendirilmesi faydalı olur" dedi.

"PROGRAMLARIMIZI YAPIYORUZ"

Malhan, Koleksiyon Mobilya'nın 2023 beklentilerini ve hedeflerini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Biz 2022 yılını geçen yıla göre bir büyüme ile tamamladık. Koleksiyon Mobilya üzerinden büyüme trendinin devam edeceğini, Türkiye'de talebin canlı ve yüksek seyredeceğini aynı zamanda bölgesel ihracata yönelik ciddi talepler ve yurt dışı yatırımcıların burada gayrimenkul, mobilya, otomotiv olsun aynı zamanda talepte önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun da devam edeceğini ve devamında da pozitif seyredeceğine yönelik hazırlık ve programlarımızı yapıyoruz."