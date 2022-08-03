Kolombiya’daki kentin kaderini değiştiren kaju üretimi

Bir zamanlar terör ve silahlı şiddetle anılan ülkenin ücra köşelerinden Vichada yönetim merkezi, şimdilerde bir grup girişimcinin yıllar önce binlerce dönüm araziyi tarıma kazandırmasıyla bambaşka bir yere dönüştü.

Proje ile tarımsal sanayinin atağa kalktığı bölgede, üretim tesisinin açılmasıyla hem bölgenin kalkınması hem de ulusal tüketimin bir miktarının buradan karşılanması hedefleniyor.

Venezuela sınırında yer alan bölge muazzam ovalara, sulak arazilere ve tarımsal kalkınma açısından sıra dışı zenginliklere sahip olmasına karşın yatırımdan yoksun olması nedeniyle yıllarca atıl kaldı.

Resmi açılışı törenle yapılan "Maranon de la Orinoquia" isimli tesisin yöneticisi 34 yaşındaki Sara Beltran, projenin hikayesini ve hedeflerini anlattı.

Beltran, yaklaşık 10 yıl önce bölgeyi gezdiği esnada bu fikrin kendilerinde oluştuğunu belirterek, geldikleri noktada hayal edilemeyecek bir potansiyele ulaştıklarını söyledi.

"BÖLGE KAJU İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR VERİMLİLİĞE SAHİP"

İnsanlara yardım etmek niyetiyle bu projeye başladığını kaydeden Beltran, Venezuela sınırındaki Orinoquia bölgesinin başkent tarafından yıllarca unutulduğunu belirtti.

Beltran, kaju meyvesinin 1988'den bu yana Vichada bölgesinde yetiştirildiğine işaret ederek, "Bölge, kaju meyvesi yetiştirilmesi için olağanüstü bir verimliliğe sahiptir. Gıda endüstrisinin yanı sıra ilaç sektöründe de çeşitli uygulamaları var, egzotik badem tipi meyve üretilmektedir." ifadesini kullandı.

Kaju'nun benzersiz faydalara sahip olduğunu vurgulayan Beltran, şöyle devam etti:

"Kaju vesilesiyle bir ülke inşa etmek ve istihdam yaratmaktan daha iyi ne olabilir. Yetiştirilen birkaç ürünü öğrenme fırsatım oldu. Kajuya aşık oldum. Mineraller, proteinler, vitaminler sağlıyor. Kekler, kaju lazanya, hamburgerler, bunlara bayılıyorum. İlk kaju fabrikası açılmasının sonsuz gururunu duyuyorum. Vichada'da ekilen kajuların, benim markam olsun diğer çiftçilerin markası olsun, teşvik edilmesi gerekiyor, bunun için ulusal ve uluslararası bir pazar var."

Beltran, ülkenin bazı bölgelerinin coğrafi ve iklimsel avantajlarına rağmen Kolombiya'nın tükettiği fıstığın yüzde 98'ini ithal ettiğini söyledi.