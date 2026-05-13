Konkordato başvurularında yeni dönem: Bakanlık kuralları değiştirdi

Konkordato talebinde bulunan şirketler ve borçluların sunduğu mali evraklara ilişkin kapsamlı değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda, başvuru sürecinde ibraz edilen finansal tabloların belirlenen standartlara uygun şekilde hazırlanması zorunlu hale getirildi.

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE FARKLI STANDART UYGULANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce belirli şirket türleri için geçerli olan finansal raporlama çerçevesinin kapsamı genişletildi.

6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında artık bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlular da uygulamaya dahil edildi.

Buna göre bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerin finansal tabloları, "Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı" esas alınarak hazırlanacak. Bunun dışında kalan borçlular ise Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacak.

DENETİM RAPORUNDA İKİ NÜSHA ZORUNLULUĞU

Konkordato başvurularında en önemli belgeler arasında yer alan ve şirketin mali yapısını doğrulayan "makul güvence veren denetim raporu" için de teknik düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yer alan yeni maddeye göre söz konusu raporun mahkemeye iki nüsha halinde sunulması zorunlu olacak.

BİLDİRİM SÜRESİ 30 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise bildirim sürelerinde gerçekleşti.

Konkordato talebinde bulunan borçlu ile bağımsız denetim kuruluşu arasında yapılan sözleşmenin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na bildirilme süresi 60 günden 30 güne indirildi.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte konkordato süreçlerinde yaşanabilecek suistimallerin önüne geçilmesi ve mahkemelerin daha sağlam mali veriler üzerinden değerlendirme yapmasının amaçlandığı belirtildi.

