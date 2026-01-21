Konut satışında çifte rekor

Altın fiyatlarındaki artışın yarattığı servet etkisi, son 13 ayda yüzde 50'den 38'e gerileyen politika faiziyle birlikte kredi kanalının kısmen de olsa açılması, reel bazda gerileyen fiyatların fırsat olarak görülerek yatırım amaçlı alımlar, konut satışlarını tarihi zirveye taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14.3 artışla 1 milyon 688 bin 910 oldu. Bundan önceki en yüksek rakam, 1 milyon 499 bin 316 ile 2020'de kaydedilmişti.

GÜNDE 4.627 EV SATILDI

Yıllık bazda tarihin en yüksek satış rakamına ulaşılırken, 2025'te her gün ortalama 4 bin 627 konut satışı yapıldı. Aralıkta ise konut satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 19.8 artarak 254 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Böylece aylık bazda da tarihin en yüksek satış rakamına ulaşıldı. 2025'te konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ SATIŞ % 49.3 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.2 artarak 29 bin 149'a çıktı. Geçen yılın ocak-aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, yıllık bazda yüzde 49.3 artarak 236 bin 668 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, aralıkta yüzde 11.4 iken, geçen yılın tamamında yüzde 14 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 9.4 azalarak, 21 bin 534 oldu. Aralıkta ise yabancılara 2 bin 541 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1 olarak hesaplandı. Geçen yıl konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1.3 oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 7 bin 989 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 7 bin 118 konutla Antalya ve 1800 konutla Mersin takip etti. Geçen yıl ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla, 3 bin 649 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bunu, 1.878 ile İran ve 1.541 ile Ukrayna vatandaşları takip etti. Geçen ay ise en fazla konut satışı, 504 ile Rusya, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İLK EL SATIŞLARI YÜKSELDİ

İlk el konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.2 artarak 96 bin 690'a ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 38 oldu. İlk el konut satışları 2025'in ocak-aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 11.6 artarak 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı ise yüzde 32 oldu. İkinci el konut satış sayısı ise geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 158 bin 87 oldu. İkinci el konut satışları, 2025 yılının ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 artışla 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları 2025'te yüzde 10.1 artarak, 1 milyon 452 bin 242 adet oldu.

TAPU İŞLEMLERİNDE QR KOD ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Türkiye'de tapu işlemlerini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme hazırlanıyor. 12. Yargı Paketi kapsamında yer alan ve Şubat ayında TBMM'ye sunulması planlanan çalışmayla birlikte, tapu devirleri ile noter aracılığıyla yapılan gayrimenkul satış sözleşmelerinde QR kod kullanımı zorunlu hale getirilecek. Yasalaşması beklenen düzenlemede, noterlerin hazırlayacağı tüm tapu işlemleri ve belgelerde QR kod bulundurulması zaruri hale gelecek. Bu karekod sayesinde söz konusu belgeler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesi veya uygulaması aracılığıyla anında doğrulanabilecek. Böylece, tapu işlemleri ve noter belgelerinde sahtecilik gibi risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin temel hedefi hem işlem güvenliğini artırmak hem de belge sahteciliğinin önüne geçmek olarak belirtiliyor.

CANLANMA TRENDİ DEVAM EDECEK

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, rekorların yanı sıra birinci el konut satışlarında 2019'dan bu yana en yüksek seviyenin görüldüğünü söyledi. Enflasyon ve kredi faizlerindeki düşüşün etkisinin yıl içinde hissedildiğini belirterek kredili satışlardaki artışa dikkati çeken Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde de faizlerin düşmesi, emtia fiyatlarının artışının yavaşlaması ve enflasyon seyrinin aşağıya inmesiyle bu yeniden canlanma trendinin devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİ- DER) Başkanı Hakan Şişik de, "Faizlerin düşüşe geçmesi ve kiraların yüksek olması, insanları ev sahipliğine yönlendirdi. Konutta, fiyatların yeniden yükseleceği görüşü de alımı artırdı" ifadesini kullandı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan ise faizlerindeki düşüşün ardından, mevduattaki vatandaşların, altın yatırımcılarının ve ileride konut fiyatlarının yükseleceğini düşünenlerin, konut almasının satışlardaki etkisinin yüksek olduğunu söyledi. Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2025 yılında tüm zamanların konut satış rekorunun kırıldığını belirterek "Bu rekor, sektörümüz açısından 2026 yılında yaşanacak güçlü bir canlanmanın ilk sinyallerini verdi" dedi.