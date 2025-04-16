Konut satışları 9 aydır rekora koşuyor

Konut satışları geçtiğimiz yılın temmuz ayında başladığı yükseliş serisine 9 aydır devam ediyor. Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 artarak 110 bin 795 oldu. İlk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 artışla 335 bin 786 konut satıldı. Bu 2020'deki 341 bin 38 adetin ardından en iyi ikinci ilk çeyrek verisi oldu.

İPOTEKLİ YÜZDE 41.5 ARTTI

Konut satışlarındaki ivmelenmede kredi faiz oranlarındaki gevşeme etkili oldu. Mart ayında kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.5 artışla 18 bin 225 oldu. Kredili satışın payı yüzde 16.4'e çıktı. Ocak-mart döneminde ise kredili satışlar yüzde 87.3 artarak 51 bin 729'a ulaştı. Kredili satışlarda yükseliş sürse de ağırlık nakit alımda. Mevduat, altın, döviz gibi diğer yatırım araçlarından kârlarını alanlar konuta yöneliyor.

Diğer (nakit, senetli, kampanyalı vb.) konut satışları martta bir önceki yıl ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşerek, 92 bin 570 oldu. Toplam içinde diğer satışların payı yüzde 83.6 düzeyine indi. Bir önceki ay bu oran yüzde 85.1'di. Bu gerileme de krediye talebin arttığını ortaya koyuyor.

İLK SIRADA RUSLAR VAR

Yabancıya satış martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.5 azalarak 1.574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.4 olarak gerçekleşti. Yabancıya en fazla satış 635 konut ile İstanbul, 496 konut ile Antalya ve 141 konut ile Mersin'de yapıldı. Martta ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 275 ile Rusya, 153 ile İran ve 124 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.