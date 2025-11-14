Konut satışları yılın zirvesinde

Türkiye genelinde konut satışları ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 azalarak 164 bin 306 adete gerilemesine rağmen, bu yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı. Öte yandan ekim ayı verileriyle birlikte geçen yılın temmuz ayında başlayan ve 15 aydır süren yıllık bazdaki yükseliş serisi de sona ermiş oldu.Konut satışları ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 16.2 artarak 1 milyon 293 bin 33'e yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları ekimde yüzde 11.5 artarak 23 bin 527 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 oranında artarak 186 bin 20 oldu. Yabancıya da ekimde 2 bin 106 adetle bu yılın en yüksek satışı yapıldı.Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yılın 10 ayında gerçekleşen performansın tüm zamanların zirvesi olduğunu belirterek, sıfır ve ipotekli konut satışlarının toplamdan aldığı payın artması gerektiğine işaret etti. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de, mevduatlardaki düşüş nedeniyle mevduat yatırımcısının konuta yöneldiğini kaydederek, "Hükümetin başlattığı 500 bin konut projesiyle konut sektörü daha da hareketli bir sürece girecektir" dedi.