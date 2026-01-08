Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde yükseliş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 2 Ocak 2026 tarihli haftalık bülten verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 23.050.794 milyon TL seviyesine yükseldi.
Sektörde kredi portföyünün 14.499.976 milyon TL'si Türk Parası (TP), 8.550.817 milyon TL'si ise Yabancı Para (YP) cinsinden kullandırılan kredilerden oluştu.
TİCARİ KREDİLER EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ OLMAYA DEVAM EDİYOR
Veriler incelendiğinde, bankacılık sektöründeki kredilerin büyük bir kısmının ticari faaliyetlere ayrıldığı görüldü..
Ticari ve diğer kredilerin toplamı 17.322.038 milyon TL olarak kaydedilirken, bu kalemin içindeki KOBİ kredileri 6.171.321 milyon TL ile önemli bir yer tuttu.
Ayrıca, taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarını içeren toplam tutar 4.337.770 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ
Bireysel bankacılık tarafında ise tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı 5.728.755 milyon TL olarak bültene yansıdı. Bu rakamın detayları şu şekildedir:
• Bireysel Kredi Kartları: 2.792.625 milyon TL (Bunun 1.030.650 milyon TL'si taksitli, 1.761.974 milyon TL'si taksitsiz işlemlerden oluşuyor).
• İhtiyaç Kredileri: 2.205.295 milyon TL.
• Konut Kredileri: 679.216 milyon TL.
• Taşıt Kredileri: 51.618 milyon TL.
Ayrıca, vatandaşların nakit ihtiyaçları için kullandığı tüketici kredili mevduat hesapları (KMH) 751.383 milyon TL seviyesine ulaşırken, taksitli ticari kredilerdeki KMH kullanımı ise 225.170 milyon TL oldu.