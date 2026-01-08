Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde yükseliş sürüyor

TİCARİ KREDİLER EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Veriler incelendiğinde, bankacılık sektöründeki kredilerin büyük bir kısmının ticari faaliyetlere ayrıldığı görüldü..

Ticari ve diğer kredilerin toplamı 17.322.038 milyon TL olarak kaydedilirken, bu kalemin içindeki KOBİ kredileri 6.171.321 milyon TL ile önemli bir yer tuttu.

Ayrıca, taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarını içeren toplam tutar 4.337.770 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.