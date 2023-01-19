Konvertibilite Nedir? Borsa Terimi Olarak Konvertibilite Ne Demek, Şartları Neler?

Konvertibilite nedir için veri toplanırken alan yazının bazı mecralarından yararlanmak gerekir. Mecraların kısıtlı tutulmasının nedeni kaynağın doğru olmasının önemidir. Dolayısıyla konvertibilite neden önemlidir için bir fikir elbette oluşacaktır. Ülke, ekonomi gibi kavramlar, borsa terimi olarak konvertibilite ne demek olduğunu az da olsa betimler. Eğer borsa kavramı varsa Konvertibl döviz Ne demek olduğu da işin içine girer. Sorular farklı olsa da anlamlar aynıdır. Cevabın farklı olacağı nokta Konvertibilite şartları nelerdir sorusudur.

Konvertibilite Nedir?

Bir birey için maddiyat çok önemlidir. Maddiyatın önemli olması da para ile eş değerdir. Para olmadan geçim sağlanamaz. Bir bireyin temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma gibi konular bile eksik kalır. Dolayısıyla bir bireyin paraya anlam yüklemesi ve para kazanmak için çalışması doğaldır. Nasıl ki birey için para önemlidir toplum için ve hatta ülke için de önemlidir. Ülke bazında paradan bahsederken ülke ekonomisi gibi bir tabir kullanmak daha doğru olacaktır. Ülke ekonomisinde diğer ülkelerin para birimlerin ülkeye girmesi çok önemlidir. Bu noktada dövizden bahsedilmesi gerekir. Çünkü döviz para birimlerinin dönüştürülmesini ifade etmektedir. Konvertibilite kavramına ekonomi çerçevesinde odaklanacak olursak paranın birim değiştirmesi gibi bir tanım yapılabilir. Örneğin Türk lirasının dolara çevrilmesi ya da doların Türk lirasına çevrilmesi konvertibilite kavramını tanımlayan özelliktedir.

Borsa Terimi Olarak Konvertibilite Ne Demek?

Konvertibilite kavramına borsa terimi olarak bakılsın ya da bakılmasın bir değişim söz konusudur. Fakat işin içerisine borsa girer para değişimi olarak konuyu ele almak gerekir. Çünkü borsa kavramı piyasayı, ekonomiyi ve bu tür işlemleri anlatan bir kavramdır. Dolayısıyla borsa terimi olarak konvertibilite, paranın sahip olduğu para biriminden başka bir para birimine değişmesi olarak tanımlanabilir.

Konvertibilite Şartları Neler?

Konvertibilitenin borsa teriminden başka diğer değinilmesi gereken konu ise konvertibilitenin şartlarıdır. Konvertibilite para birimlerinin değişmesini ifade ettiği için uluslararası bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bazı şartların olması da muhtemeldir. Konvertibilite şartları ülkeyi baz olmaktadır ve bu noktada şartlar ifade edilmektedir. İlk olarak ülkede yapılan ihracatın belirli bir düzeyde olması şarttır. Ülkenin sahip olduğu mali yapısı, güven duygusunun oluşmasını sağlayacak yapıda olması şarttır. Konvertibilite kavramının da vurguladığı dövizin yeterli olması şarttır. Son olarak ise bahsedilen şartların tek bir çatı altında toplandığı ticaret ve sermaye alanında bir sınırın olmaması şarttır.