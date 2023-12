Konya, Türkiye’de ilk sıraya yerleşti! Tarımda dikkat çeken rakamlar

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında yaklaşık 1 milyon 89 bin dekar alanda hububat ekimi yapılıyor. Ülkedeki üretim alanlarının yaklaşık olarak yüzde 7.84'lük bölümünü karşılayan Konya'da, 13 farklı üründe üretim miktarı olarak Türkiye'de ilk sırada bulunuyor.



Yüz ölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında üretim yapılıyor. Geçtiğimiz kış döneminde kar yağışının az olması ile rekoltede düşüş endişesi ilkbahar yağışlarıyla yerini bereketli bir sezona bıraktı. Hububat alanında verimli bir dönem geçiren Konya Ovasında, yeşil bitki olarak bilinen pancar, havuç ve mısır gibi ürünlerin hasadı devam ediyor. Ülkedeki üretim alanlarının yaklaşık olarak yüzde 7.84'lük bölümün karşılayan tahıl ambarı Konya'da, tarımsal üretim değeri olarak 33.10 milyar liralık bir değeri elde etmiş durumda. Sağlanan destekler ve üretim bilincinin gelişmesiyle Konya Ovası, 13 tane üründe üretim miktarı alanında Türkiye'de ilk sırada yer aldı.



Konya Ovasının Türkiye'deki üretim alanlarının yaklaşık olarak yüzde 7.84'lük bir kısmını karşıladığını kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Konya Ovasında yaklaşık olarak 1 milyon 89 bin hektarlık alanda üretim yapılmakta. Türkiye'deki üretim alanlarının yaklaşık olarak yüzde 7.84'lük bir kısmını kapsamakta. Yaklaşık olarak Konya bölgesinde 13 tane üründe üretim miktarı alanında Türkiye'de ilk sırada bulunmakta. Ayrıca tarımsal üretim değeri olarak da, Konya bölgesi 33.10 milyar liralık bir değere sahip. Bu 33.10 milyar liralık değer Konya bölgesindeki sulanabilir arazilerde üretilen ürünlerle karşılanmakta. Bunun yanı Konya bölgesinde süt üretimi de yaklaşık 1 buçuk milyon tonun üzerinde olmakla beraber Türkiye'de ilk sırada yer alıyor" dedi.



Sulama alanlarının artırılmasıyla beraber üretim alanlarının yaklaşık 2 ile 3 üç katına kadar arttırabilir olduğunun altını çizen Kırkgöz, "Konya'nın tarımsal yönetim açısından değeri ülkemiz için çok büyük. Yaklaşık olarak 1.89'luk hektarlık alanın yüzde 32'lik bir kısmını sulayabilmekteyiz. Sulu alan olarak tarımsal alanda kullanabilmekteyiz. Konya bölgesinde suyun değeri çok önemli çünkü kapalı bir havzada bulunan Konya bölgesi, dışarıdan herhangi bir su girişi olmadığı için suda çok sıkıntı yaşamakta. İleriki dönemlerde bu sulama alanlarının artırılmasıyla beraber üretim alanlarının yaklaşık 2 ile 3 üç katına kadar arttırabiliriz. Tabii tarımsal üretimdeki iklim ve su, bu yetiştiriciliğin üretim değerleri için en önemli unsur oluşmakta. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız iklimlerdeki değişmeler bize bunu bir kez daha gösterdi. Sahadaki, ziraat mühendisi meslektaşlarımız bu konularda kendilerini geliştirmekte. Ürünlerin daha az su kullanılarak, daha verim alabilmeleri için çiftçilerimize her aşamada yardımcı olmaktalar. Sürdürülebilir bir tarım yapılabilmek için, bu konulara çok dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Tohum ve gübrenin üretim alanındaki önemine değinen Burak Kırkgöz, "Ülkemiz için ve Konya için oldukça önemli bir konu. Tohum üretiminde de Konya bölgesi ülkemizin tamamında gerçekleştirilen sertifikalı tohumun yüzde 28'lik bir kısmını Konya bölgesinde üretmekteyiz. Sertifikalı tohumun yüzde 28'lik bir kısmı Konya bölgesinde üretiliyor. Güçlü bir üretim için güçlü bir tohumculuğa ihtiyacımız var. Bunu her fırsatta çiftçilerimize de söylüyoruz. Özellikle sertifikalı tohum kullanmaları gerektiğini ve bu üretimden alacakları ürün miktarından artışın en önemli unsurlarından biri de sertifikalı tohum. Konya bölgesinde tohumculuk anlamında da birçok firma çalışmakta ve argelerini sürdürmekte. Bu tohum firmalarının da Tarım Bakanlığı tarafından biraz daha desteklenmesi ve bu çalışmaların biraz daha artırılarak ülkemizin ekim alanlarının sertifikalı tohuma kavuşması için işletmelerin biraz daha desteğe ihtiyacı var. Tohum konusu dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli bir konuyu kapsamakta. Özellikle ülkemizde yetiştiriciliği yapılan ata tohumu olarak da bilinen tohumların gelişmeleri ve bunların ıslah çalışmalarının arttırılarak devam edilmesi gerekmekte. Bununla ilgili Tarım Bakanlığımızın ciddi anlamda çalışmaları var. Şu anda hali hazırda bakanlığımızın yürütmüş olduğu üretim planlaması da bizim için ve ülkemiz için çok önemli" şeklinde konuştu.



Suyun tüketimi daha az olan ürünlere desteğin biraz daha arttırılması gerektiğine dikkat çeken Kırkgöz, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde Konya bölgesinde su sıkıntısı olduğu için suyun tüketimi daha az olan ürünlerin yetiştirilmesi için özellikle hububat ve su tüketimi az olan ürünlere desteğin biraz daha arttırılması gerekiyor. Diğer ürünlerdeki desteklerin suyun bol bol olan illerimizde destek verilmesi bizim için önemli. Özellikle Konya bölgesi için üretimlerde birinci sırada yer alan ürünlerimiz başlıca arpa, buğday, mısır, şeker pancarı, havuç, Konya'nın yüksek kesimlerinde vişne, bunun yanında korunga, acı bakla, lale, Macar tohumu, kuş yemi, bezelye ve yemeklik bezelye olarak sıralayabiliriz. Tabii bunların yanında yumurta, et ve süt üretimi de Konya lider sırada" diye konuştu.