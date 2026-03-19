Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Konya'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkacak
Giriş Tarihi: 19.03.2026 08:43

Konya'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkacak

Konya'da 18 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Konya’da jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkacak
  • ABONE OL

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Cihanbeyli, Selçuklu, Karapınar, Tuzlukçu, Hüyük, Meram, Ereğli, Seydişehir, Beyşehir, Sarayönü ilçelerinde bulunan 18 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihale edilecek.

Muhammen bedeli 486 bin 592 lira 80 kuruş ile 1 milyon 621 bin 976 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 31 Mart Salı günü 09.00-14.15 saatlerinde Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale salonunda yapılacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz