Konya’da jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkacak

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Cihanbeyli, Selçuklu, Karapınar, Tuzlukçu, Hüyük, Meram, Ereğli, Seydişehir, Beyşehir, Sarayönü ilçelerinde bulunan 18 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihale edilecek.

Muhammen bedeli 486 bin 592 lira 80 kuruş ile 1 milyon 621 bin 976 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 31 Mart Salı günü 09.00-14.15 saatlerinde Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale salonunda yapılacak.