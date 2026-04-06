Konya’da tarıma büyük destek! Başkan Altay’dan 965 milyon TL’lik yatırım açıklaması

"ŞEHRİMİZİN TARIMSAL ÜRETİMİNE, SU KONUSUNA VE TASARRUFA DİKKAT ÇEKECEĞİZ"

Başkan Altay, geleneksel olarak düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nın bu yıl da titizlikle gerçekleştirileceğine değinerek, "Bildiğiniz gibi, ülkemizin en önemli tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı yarın açılıyor. Ülkemizden ve tüm dünyadan çiftçilerimizi ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler de bu süreçte şehrimizin farklı noktalarında yaptığımız uygulamalarla; şehrimizin tarımsal üretimine, su konusuna ve tasarrufa dikkat çekeceğiz.

"KENDİ GIDASINI ÜRETEN ÜLKELER GÜÇLÜ, ÜRETMEYEN ÜLKELER İSE BAĞIMLI HALE GELMEKTEDİR"

Bugün dünyada yaşanan savaşlar, krizler ve iklim değişikliğinin çok önemli bir gerçeği yeniden hatırlattığını belirten Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarım artık sadece bir üretim meselesi değil; gıda güvenliği, ekonomi, diplomasi ve milli güvenlik meselesidir. Kendi gıdasını üreten ülkeler güçlü, üretmeyen ülkeler ise bağımlı hale gelmektedir. Bu noktada Türkiye, son yıllarda tarım alanında çok önemli bir gelişim süreci yaşamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarım; stratejik bir sektör olarak, ekonomik bağımsızlığın teminatı ve geleceğimizi güvence altına alan önemli bir alan haline gelmiştir. Bu süreçte çiftçiyi merkeze alan, teknolojiyle desteklenen ve yerli-milli üretimi esas alan büyük yatırımlar yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız, Milli Tarım Projesi'ni açıklarken şöyle demiştir: 'Sadık yârimiz olan toprağa hak ettiği değeri vermezsek sadece kendimizin, kendi neslimizin değil; topyekûn insanlığın geleceğini tehdit altına sokmuş oluruz. Toprağa sırtını dönen insan, en büyük ihaneti kendisine yapmış olur; çünkü Rabbim bizlere topraktan yaratıldığımızı ve yine toprağa döneceğimizi haber veriyor.' Bu söz aslında tarımın sadece bir üretim meselesi olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet, bir gelecek ve bir sorumluluk meselesi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."