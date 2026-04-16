Konya’dan gençliğe ‘200 milyonluk’ dev yatırım

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Gödene Mahallesi'ne kazandırılacak Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve Kütüphane binasının temeli atıldı.

KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla şehri nakış nakış işlediklerini belirtti. "Konya modeli Belediyecilik" diye ifade ettikleri anlayışın aslında şehri imar ederken bir taraftan da nesli ihya edecek projeler üretmek olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Çünkü rahmetli Turgut Cansever diyor ki; 'Eğer şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz o imar ettiğiniz şehri ihmal ettiğiniz nesil tarumar eder'. Dolayısıyla biz hem Konya'yı 42 bin kilometrekarelik alanda 31 ilçemizde imar ediyoruz. Bir taraftan da neslin ihyası ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ konutlarıyla büyüyen Gödene Mahallesi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'ye kazandırılan önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu hatırlattı. Bölgedeki ihtiyaçları Meram Belediyesi ile iş birliği içinde titizlikle takip ettiklerini belirten Başkan Altay; mahalleye kazandırılan spor salonu, otobüs hareket merkezi ve karakol binasının ardından, şimdi de öğrenciler için modern bir tesisin açılışını gerçekleştireceklerini müjdeledi.

"BİZ HİÇ YIKMAYA UĞRAŞMADIK"

Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla geçmişe sahip çıkarak geleceği inşa ettiklerini vurguladı. Bilgehanelerin bir marka haline geldiğini belirten Altay, "Bugün 22 merkezde 12 bin 500 öğrencimiz aktif eğitim alırken, bugüne kadar 120 binden fazla çocuğumuza ulaştık. 2021'de kurduğumuz Lise Medeniyet Akademilerinden (LİMA) ise şu ana kadar 43 bin gencimiz faydalandı. Biz hiç yıkmadık; hep üstüne koyarak bayrağı daha yukarı taşımaya gayret ettik" dedi.

ÖRNEK KOORDİNASYON VE DEV YATIRIM

Konya'daki tüm belediyeler ve teşkilatlarla Türkiye'ye örnek bir koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, Meram Gödene'ye kazandırılacak tesisin detaylarını paylaştı: "Bilgehane, LİMA ve kütüphaneden oluşan 8 bin metrekarelik bu kompleksi, 200 milyon lira maliyetle bahar aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız çocuklarımızın hayatına dokunmak."

YATIRIM SEFERBERLİĞİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan yatırımlarda Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bakan Murat Kurum'un desteğinin kritik olduğunu vurguladı. Kavuş, "Gücümüzün yetmediği yerde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Bakanımızla omuz omuza vererek Meram'ı ve Konya'yı Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri haline getirdik," diyerek iş birliği mesajı verdi.

GENÇLERİMİZ GELECEĞE HAZIRLANIYOR

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya'da ulaşım ve raylı sistem gibi dev projelerin yanı sıra gençlere yönelik yatırımların da hız kesmediğini belirtti. Belediyelerin sağlık, eğitim ve spor alanındaki hizmetlerine dikkat çeken Özer, temeli atılan yeni tesisin Gödene'ye hayırlı olmasını dileyerek, gençleri geleceğe hazırlayacak bu tür projelerin önemini vurguladı.