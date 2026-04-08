Koop Market’in değeri 50 milyarı aştı

Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, 2025'te 66 milyar 400 milyon lira ciro yaptıklarını belirterek, "2026 yılı ciromuz için 85 milyar lira hedef koyduk ama 100 milyar liraya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Orhan Kozan, KOOP Market'in sadece bir market değil, Türkiye'nin gıda geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, Ankara'da 30 metrekarelik bir dükkândan 5 binin üzerindeki satış noktasına uzanan bir hikâyesi olduğundan bahsetti. Kozan, uçtan uca üretim modeli ile raflarda satılan ürünlerin yüzde 50'sinin tamamen Tarım Kredi tarafından kontrol edildiğini, geri kalan deterjan gibi yan ürünlerin ise satış noktalarından temin edildiğini aktardı.

10 BİN ÇALIŞAN

Kozan, Tarım Kredi KOOP Market'in 2021 yılında 709 marketle 2 milyar 186 milyon lira ciro yaptıklarını belirterek, "2025 yılında market sayımızı 2 bin 379'a, ciromuzu ise 66 milyar 400 milyon liraya yükselttik. Depo çok önemli, depo sayımızı artırdık, personel sayımız da 10 bini aştı. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu kadar kısa süre içerisinde büyüyen bir zincir yok" diye konuştu. Kozan, donuk ürünleri depolardan mağazalara eskiden haftada bir götürdüklerini ancak yeni depo yatırımları ile bunun bazı mağazalarda haftada 2'ye çıktığını belirtti.

DİYARBAKIR'A DEPO

Kozan, KOOP Market'in yaptığı yatırımların tutarlarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022'den 2025'e kadar olan dönemde toplam yatırım tutarı 10 milyar 888 milyon lira olurken, 2025 sonunda aktif büyüklüğümüz 21.9 milyar liraya ulaştı. Yapılan değerlemeler sonucunda şirketimizin değerinin de 50 milyar lira civarında olduğunu gördük. 2.5 milyar lira sermaye ile 50 milyar liralık değerleme önemli." Diyarbakır'a da yaklaşık 250-300 milyon lira yatırımla bir depo açacaklarını bildiren Kozan, "Bu depoyla birlikte lojistik maliyetlerimizi daha optimize edeceğiz. Daha kabul edilebilir bir yere getireceğiz" dedi.





2027'DE HALKA ARZ PLANI

KOOP Market'in kayıtlı sermayesinin 2.5 milyar lira olduğunu belirten Kozan, "Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) sermayemizi 8 milyar 750 milyon liraya yükseltmek için başvurduk" diye konuştu. Kozan, bu yıl içinde yapacakları sermaye artışının finansal açıdan rahatlama sunacağını belirterek, "Önümüzdeki yıl KOOP Market'i borsaya açma gibi bir hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz" diye konuştu.



2025 KARNESİ

- Market sayısı: 2.379

- Ciro: 66.4 milyar TL

- Yatırım tutarı: 10.9 milyar TL

- Aktif büyüklük: 21.9 milyar TL