Körfez sermayesi güneşe akacak

Enerji altyapısını çeşitlendirmek için uluslararası enerji şirketleri ile işbirliğine giden Türkiye'de bu kez petrol devi olarak bilinen Suudi Arabistan güneşe yatırım yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayı içerisinde Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı seyahat kapsamında Sivas ve Karaman'da kurulması kararlaştırılan 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali için ACWA Power şirketi ile imzalar atılacak. Depolamalı güneş projeleri için iki kente toplam 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Böylece Türkiye'nin enerji arz ve güvenliğini çeşitlendirmek için yaptığı küresel sermayeli enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ay ülkeye yapacağı ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan merkezli ACWA Power Türkiye'de Sivas ve Karaman bölgesinde biner megavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kuracak. Yaklaşık 2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olacak proje için daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan 'Intergovernmental Agreement (IGA)' yani hükümetler arası anlaşma modeli uygulanacak.

ÇİN ŞARTI MASADA

Kanun niteliğindeki düzenleme ile birlikte ACWA Power'ın Türkiye'deki bu yatırımında imar izinleri ve kapasite gibi sorunlar yaşanmayacak. ACWA Power'ın kurulacak santralde kullanılacak tüm panel ve ekipmanları Çin'den getirmek istemesine karşı Türkiye tarafı ise yerlilik şartını gözetmeleri gerektiğine dikkat çekti. Nihai imzaların Suudi Arabistan'da atılması ile birlikte bu tarz öneriler de son şeklini alacak.



CUMHURİYET TARİHİNİN EN UCUZ ELEKTRİK FİYATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide hükümetler arası anlaşmalarla daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirtti. Bayraktar, konuya ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın şubat ayı içerisinde planlanan veya çalışılan bir Körfez ziyareti olabilir. O kapsamda da bizim üzerinde uzun zamandır çalıştığımız, toplamda 5 bin megavat ama ilk etapta imza aşamasında olduğumuz ve o ziyaret vesilesiyle imzalayacağımız 2 bin megavatlık bir güneş projesi var. Türkiye'de, iki ayrı şehrimizde biner megavat olmak üzere 2 bin megavatlık uluslararası bir projeyi de Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektrik fiyatıyla şubat ayı içerisinde imzalamayı hedefliyoruz" dedi.