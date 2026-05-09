Körfez ve Hürmüz eskisi gibi olmayacak

icaret Bakanı Ömer Bolat, son 70 günde yaşananlardan sonra Körfez
ve Hürmüz'ün eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Ülkeler stratejik tedarikleri, hayati öneme sahip enerji ve diğer tedarikleri için alternatif güzergahları daima düşünecekler ve aksiyona geçmeye çalışacaklar. Hükümetimizin bu dirayetli, güven verici politikaları ve arz tedarikinde önceden yaptığı tedarikler nedeniyle mazotta, benzinde, uçak yakıtında, elektrikte, doğal gazda, gübrede, petrokimya ürünlerinde kimse bir arz sorunu yaşamadı" dedi. Bolat, dış politikasıyla, savunma sanayisiyle, güçlü ordusuyla herkesin kendisini ortak, müttefik görmek istediği istikrarına gıptayla baktığı ve rol model almaya çalıştığı bir ülke konumunda olduğumuzu kaydetti. Ömer Bolat, 23 yılda toplamda Türkiye'ye gelen yabancı yatırım miktarının 290 milyar dolar, şirket sayısının 89 bin olduğunu belirterek, "Türkiye istikrar, gelişme ve büyüme ülkesi, başarılı bir dış ticaret ve ihracat ülkesi, lojistik ve tedarik ülkesi en önemlisi güvenli liman. Türkiye dünyada oyun kurucu, rol belirleyen bir ülke konumunda" dedi.