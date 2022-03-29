Koru Sigorta’dan özel primlerle kasko hizmeti

SIGORTAYA ihtiyaç duyulan alanlarda geliştirdiği yenilikçi ürünlerle adından sıkça bahsettiren Koru Sigorta
, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, kasko alanında sigortalılık oranını artıracak yeni uygulamasını tanıttı. Ülkemizde sigortalılık oranının artmasını sağlamak amacıyla yola çıkan Koru Sigorta, TÜV SÜD D-Expert ile anlaşarak kaskoyu çok daha ulaşılabilir hale getirecek bir uygulamayı araç sahiplerine sunuyor. Hayata geçirilen yeni uygulama ile aracına ilk defa kasko yaptırmak isteyen ya da kasko poliçeleri arasında vade oluşmuş sigortalı adayları; araçlarını tecrübeli ve bağımsız bir ekspertiz sürecinden geçirdikten sonra uygun fiyatlarla kasko yaptırma şansı yakalıyor. Bu sayede aracına uygun poliçe bulabilen sigortalılar ile sigorta şirketleri arasında güven bağı pekişirken, oto sigortalarındaki koruma açığı da kapanmış oluyor.
ARAÇLAR EKSPERTİZ SONRASI SİGORTAYA KAVUŞUYOR
Anlaşma için en doğru partneri seçtiklerini ifade eden Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Kasım Yılmaz
, "Uygulamamızı uluslararası tecrübeye sahip, bağımsız ve tarafsız olduklarına tam olarak inandığımız TÜV SÜD D-Expert firmasıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Uygulamamız ile araçlarını ilk defa sigortalatacak veya bir önceki poliçesi ile yeni poliçe arasında vade boşluğu bulunan araçların TÜV SÜD D-Expert hizmet noktalarında ekspertizden geçmesini bekliyoruz. Olumlu bir sonuç alınmasından itibaren de aracını sigortalatmak isteyen vatandaşlarımızın araçlarını, uygun primlerle Koru Sigorta güvencesine alıyoruz" şeklinde konuştu. İşlemin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ve ekspertiz uygulamasından geçen araçlar hakkında sigorta şirketlerinin daha fazla bilgiye sahip olacağını belirten Yılmaz, "Bu uygulamamız ile daha uygun fiyatlarla poliçe sunacağız ve sigortalılar için satın alınabilir prim seviyeleri oluşacak. Yeni uygulamamızın geniş kesimlere yayılacağına ve sigortalılık oranını artıracağına inanıyoruz" dedi.