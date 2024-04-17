KOSGEB’den destek aldı! Tesis kurdu: Günde 2 tona yakın...

Gübre üretiminin aşamalarına ilişkin bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

"2 yıl bekleterek fermente olan gübreleri kırma makinesinden geçiriyor ve ısıl işlem tankına alıyorum. Isıl işlem tankına aldığımız gübre, 1 saat süresince 70 derecede işlem gördükten sonra hayvanlardan insanlara geçebilecek tüm hastalık yapan mikroorganizmalardan arınmış bir ürün olarak soğuduktan sonra paketlemeye gidiyor. Projemi hazırladıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığına üretim izni için başvurumu yaptım. Projeme destek için de KOSGEB'e de başvurdum. Tüm başvurularım, yetkililerin incelemeleri sonunda kabul edildi. Tesisim çalışıyor. Çıkan ürünleri 25 kilogramlık ve 1 kilogramlık ambalajlar halinde iç pazara veriyoruz."

Afrika ülkesi Sierra Leone'ye organomineral gübre ihraç ettiğini, Gana'ya da satış için görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Kılıç, işletmesindeki hayvan sayısının yeni doğumlarla 1500'e ulaşacağını sözlerine ekledi.