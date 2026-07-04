Köstebek bankacılar radarda

Son dönemde bankalarda yüksek bakiyesi olan yaşlı vatandaşların dolandırıcıların hedefine yerleşmesi dikkatleri bankadaki "kötü niyetli çalışanlara" çevirdi. Suç örgütlerinin nokta atışı hedef belirlemelerinde 'köstebek bankacılar'ın da payı bulunurken, buna yönelik bankalardaki önlemler artırılıyor. Son birkaç haftadır bir milletvekili başta olmak üzere bankada 70-100 milyon liralar gibi yüklü meblağları bulunan 70 yaş civarı vatandaşların dolandırılması, bu kişilerin dolandırıcılar tarafından nokta atışı nasıl tespit edildiğine yönelik olasılıkları da yeniden gündeme getirdi. TBB VERİ

SIZINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Suç örgütü üyelerince sokak sokak gezilerek hedef bulunması ya da hacklenen banka bilgilerinin dark webde satılması sonucu da yaşlı vatandaşlar hedefe oturabilirken, suçluların kendileri için en kolay hedefi belirlemesinde bankadaki "kötü niyetli çalışanlar" da aktif rol oynuyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bu soruna daha önce hazırladığı "Bankacılıkta Dolandırıcılık Eylemleri Tespit ve Önleme Yöntemleri" raporunda değinirken veri sızıntısı dolandırıcılığının başında "Kurum içindeki kötü niyetli çalışanların kötü bir amaca hizmet için gerçekleştirdikleri veri sızıntıları (müşteri bilgileri, hesap bilgileri)" geldiğini açıkladı.

KVKK SOMUT OLAY TESPİT ETTİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ise benzer bir konuya ilişkin daha önce verdiği kararda bir banka çalışanının 6 farklı müşteriye ait banka hesap bilgilerini şahsi e-posta hesabına kaydettiğini anlatırken, "Personelin en az 6 müşterinin verilerini Banka dışarısına çıkartarak yüksek miktarlı dolandırıcılık eylemlerine aracı olduğu ve menfaat sağlamış olmasının da kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine ulaşılmıştır" açıklamasında bulundu. İhlalin sonucunda personelin usulsüz eylemleri nedeni ile bankayla iş akdinin feshedildiği, personel ve olaya karışan tüm şahıslar hakkında dolandırıcılık ve zimmet suçlarından Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu anlatıldı.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER DEVREDE

VATANDAŞ mağduriyetinin önüne geçmek için bankalar çok sıkı tedbirler uygularken, içlerindeki "çürük elmaları" da geliştirdikleri yöntemlerle tespit ediyor. Bu kapsamda çalışanlar tarafından banka dışına gönderilen e-postalara ilişkin "Veri Sızıntısı Tespit Önleme Sistemi" devreye alınırken, müşterilerinin bilgilerini kayıt altına alan ya da bunu bir şekilde kötü amaçlarla kullanmak isteyen köstebek bankacılar tespit ediliyor. Ayrıca bilgisayar sistemlerinde, yazılımlarda veya ağlarda gerçekleşen olayların, işlemlerin ve hata durumlarının zaman damgalı olarak kayıt altına alınmasını sağlayan loglama yöntemi ile de müşteri hesaplarının en son hangi yetkili tarafından kontrol ettiği kayıt altına alınıyor. Böylece olası bir dolandırıcılık olayında, çeteleri o kişiye kimin yönlendirmiş olabileceği hakkında bu kayıtlar emniyet güçlerine fikir veriyor.