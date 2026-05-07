Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri KPSS üstünlüğü ile kamuya 680 yeni sözleşmeli personel alınacak
Giriş Tarihi: 7.05.2026 09:04

KPSS üstünlüğü ile kamuya 680 yeni sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alacak. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş söz konusu istihdamın KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız bir şekilde yapılacağını duyurdu. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

AA Ekonomi
KPSS üstünlüğü ile kamuya 680 yeni sözleşmeli personel alınacak
  • ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek personeller, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre mülakatsız olarak alınacak.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular bugün itibarıyla başlarken adaylar başvurularını 22 Mayıs saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirebilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmelerin ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Sitesi ile Personel Genel Müdürlüğü Sayfası üzerinden yayımlanacak.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN KPSS ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvuru için: 'https://aile.gov.tr, https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim'"

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI #MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS üstünlüğü ile kamuya 680 yeni sözleşmeli personel alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA