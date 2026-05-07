KPSS üstünlüğü ile kamuya 680 yeni sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek personeller, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre mülakatsız olarak alınacak.
Sözleşmeli personel alımına ilişkin tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmelerin ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Sitesi ile Personel Genel Müdürlüğü Sayfası üzerinden yayımlanacak.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN KPSS ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu.
Göktaş, şunları kaydetti:
"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvuru için: 'https://aile.gov.tr, https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim'"