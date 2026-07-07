Kraliçeye Hürrem Sultan’la iade-i ziyaret

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin mayıs ayında bakanlar, kamu temsilcileri ve 250'den fazla iş insanıyla gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı kalmadı; iki ülke arasında yeni yatırım ve ticaret fırsatlarının da kapısını araladı. Şimdi bu temasların ikinci perdesi açılıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belçika İş Konseyi, sonbaharda Belçika'ya kapsamlı bir ekonomi heyeti götürmeye hazırlanıyor. Brüksel'deki tarihi Egmont Sarayı'nda gerçekleştirilecek organizasyon, Türk şirketlerini Belçikalı yatırımcılar ve kamu otoriteleriyle aynı masada buluşturacak.

HÜRREM DE KAFİLEDE

Ancak ziyareti farklı kılan yalnızca iş dünyasının güçlü isimleri olmayacak. Avrupa'da "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Meryem Uzerli de heyette yer alacak. Böylece kültürel etki gücü ile ekonomik diplomasinin aynı platformda buluşması hedefleniyor. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, daha önce Nepal'de uyguladıkları benzer modelin önemli sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. O dönemde oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretin Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını hatırlatan Akıncılar, Belçika'da da benzer bir sinerji oluşturmayı amaçladıklarını ifade ediyor.



40 YENİ ANLAŞMA YAPILDI

Kraliçe Mathilde'nin Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirilen iş forumları ve ikili görüşmeler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin klasik ticaret anlayışının ötesine geçtiğini ortaya koydu. Belçika Büyükelçiliği tarafından paylaşılan verilere göre ziyaret kapsamında yaklaşık 40 yeni ticari anlaşma ve iş birliği projesi gündeme geldi. Savunma sanayi, sağlık teknolojileri, havacılık, biyoteknoloji, enerji, lojistik, dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanlarında kurulan temaslar, yeni dönemin yol haritasını oluşturuyor. Özellikle Avrupa'nın teknoloji ve inovasyon merkezlerinden biri olarak görülen Belçika ile Türkiye'nin üretim gücü ve bölgesel lojistik avantajlarının birleşmesi, iki ülke için önemli fırsatlar yaratıyor.





HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye-Belçika dış ticaret hacminin kısa vadede 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, Belçika'ya ağırlıklı olarak otomotiv ve yan sanayi ürünleri, makine ekipmanları, demir-çelik mamulleri, tekstil, hazır giyim, elektrikli cihazlar ve plastik ürünleri ihraç ediyor. Belçika ise Türkiye pazarına kimyasallar, ilaç sanayii ürünleri, makine ekipmanları, plastik hammaddeleri, elektronik bileşenler ve yüksek katma değerli endüstriyel ürünler satıyor. Son yıllarda ise ticaretin yapısı değişmeye başladı. Geleneksel sektörlerin yanında savunma sanayii, yapay zekâ, veri merkezleri, yarı iletken teknolojileri ve dijital çözümler yeni iş birliği alanları olarak öne çıkıyor. Türk savunma sanayiinin son dönemde yakaladığı küresel başarı da Belçikalı yatırımcıların ilgisini artırıyor.





YATIRIMLAR 5 MİLYAR $

Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi istikrarlı şekilde yükselirken, yatırımlar da artıyor. Belçika Kraliçesi Mathilde'nin mayıs ayında yaptığı ziyarette düzenlenen Türkiye- Belçika İş Forumu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin Belçika'daki yatırımlarının ise 750 milyon dolara yaklaştığını belirtirken, "Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçika şirketinin varlığı, ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir" demişti.



719 BELÇİKA ŞİRKETİ VAR

BELÇİKA, Türkiye'ye en çok yatırım yapan 8'inci ülke konumunda. 2002'den bu yana Belçika'dan ülkemize gelen doğrudan yatırımların değeri 5 milyar dolara yaklaşmış durumda. Türkiye'nin Belçika'daki yatırımlarının toplamı ise 750 milyon doları buldu. Türkiye'de 719 Belçika şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri de lojistik, savunma, imalat, perakende ve ileri teknolojiler gibi sektörlerde Belçika'daki varlıklarını genişletiyor. Türk müteahhitler bugüne kadar 138 ülkede 560 milyar dolarlık proje üstlendi. Belçika'da Türk şirketleri tarafından üstlenen inşaat projesi hacmi ise 335 milyon dolar olarak gerçekleşti.



AVRUPA'YA AÇILAN KAPI

Belçika, Antwerp-Bruges Limanı sayesinde Avrupa'nın en önemli lojistik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye ise üretim kapasitesi, genç iş gücü ve Avrupa, Orta Doğu ile Orta Asya pazarlarına erişim avantajıyla Belçikalı yatırımcılar açısından stratejik bir üretim üssü konumunda bulunuyor. Uzmanlara göre iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler artık yalnızca mal ticaretiyle sınırlı değil. Karşılıklı doğrudan yatırımlar, teknoloji ortaklıkları, sürdürülebilir enerji projeleri ve dijital dönüşüm yatırımları yeni dönemin belirleyici başlıkları olacak.



BRÜKSEL'DE TÜRKİYE VİTRİNİ

13 EKİM'DE Brüksel'in tarihi Egmont Sarayı'nda gerçekleştirilecek organizasyon, sadece bir iş forumu olmanın ötesinde Türkiye'nin yatırım, teknoloji ve inovasyon kapasitesinin tanıtıldığı kapsamlı bir ekonomi platformu olacak. Belçika Başbakanı'nın yanı sıra yerel yöneticiler, yatırım fonları, teknoloji şirketleri ve iş dünyasının temsilcilerinin katılması planlanan etkinlikte Türk şirketleri yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirecek. 21 Temmuz'da düzenlenecek Belçika Milli Günü etkinlikleri de bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri olacak. Türk iş dünyası burada da güçlü bir katılımla yer alacak.





EN ETKİLİ KADIN

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi olan Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili kadınlarından birisi. Hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına ve opera eserlerine konu oldu.