Kredi faizleri 2 yılın dibine indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), temmuz ve eylül aylarında gerçekleştirdiği toplam 550 baz puanlık faiz indirimi, kredi piyasasına da yansımaya başladı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ihtiyaç kredisinde yıllık faiz oranı 19 Eylül'de yüzde 60'a gerileyerek 17 Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. İhtiyaç kredisinde faiz 29 Mart 2024'te yüzde 86.15 ile zirveyi görmüş, 9 Mayıs 2025'te ise yüzde 74.59 olarak gerçekleşmişti.

KONUT %40'IN ALTINA İNDİ

Bireysel kredilerde özellikle konutta faiz düşüşü daha da belirginleşti. Konut kredisinin faizi 19 Eylül'de yüzde 38.65'e inerek 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Konut kredisinde faiz 6 Haziran 205'te yüzde 43.61 olmuştu. Bankaların konut kredisinde aylık faiz oranlarını yüzde 2.69-3.39 arasında bulunuyor.

FAİZ YÜKÜ 774 BİN TL AZALDI

1 milyon TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisini aylık yüzde 2.69 faizle aldığınızda aylık taksit ödemesi 28 bin 61 TL, toplam ödeme ise 3 milyon 386 bin TL oluyor. Bu krediyi aylık yüzde 3.39 faizle çektiğinizde aylık ödeme 34 bin 532 TL olurken, toplam ödeme 4 milyon 160 bin liraya yükseliyor. En düşük ve en yüksek aylık faiz arasında 1 milyon liralık bir kredide 774 bin TL faiz ödemesi farkı bulunuyor.

TİCARİ KREDİ FAİZİ DE DÜŞTÜ

Merkez Bankası verilerine göre ticari kredi faizleri de 19 Eylül haftasında yüzde 48.4 ile 20 Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari kredi faizleri 13 Haziran 2025'te yüzde 60.27, 5 Nisan 2024'te ise yüzde 69.2 seviyesini görmüştü. Ticari kredi faiz düşüşünün önümüzdeki dönemde hızlanması bekleniyor. Merkez Bankası'nın bu yıl gerçekleştireceği iki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi yüzde 35'e kadar çekmesi beklenirken, bu hamlenin kredi piyasasına yansıyacağı belirtiliyor.

632 MİLYAR KREDİ KULLANILDI

Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı 24 Temmuz'dan bu yana, bankaların TL kredi hacmi 632 milyar lira artarak 12 trilyon 177 milyar liradan 12 trilyon 809 milyara çıktı. Bu dönemde tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının hacmi 4 trilyon 695 milyar liradan 4 trilyon 998 milyara çıkarken, ticari kredilerin büyüklüğü 7 trilyon 481 milyar liradan 7 trilyon 811 milyara çıktı. Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte mevduat faizinde de düşüş sürüyor. 19 Eylül haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi 50 puanın altına gerileyerek 2023 yılından bu yana görülen en düşük seviyesine indi. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi söz konusu haftada 49.5 olarak kaydedildi.

EKONOMİYE GÜVEN 6 AYIN ZİRVESİNDE

Enflasyon ve faizdeki düşüş ekonomiye güveni de artırdı. Ekonomik güven endeksi eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak 98 seviyesine yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güven endeksi yüzde 0.4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 0.2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.