Kredi kartı olanlar dikkat! Borç yapılandırma için son 3 gün

Bankalara kredi ve kredi kartı olan milyonlarca kişi için süre daralıyor. Borç yapılandırma için sadece 3 gün kaldı.

SON GÜN NE ZAMAN?

10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçları kapsayan düzenleme kapsamında başvurular 3 aydır devam ediyor. Sürecin sona ermesine ise sadece 3 gün kaldı. 10 Ekim 2025 itibarıyla yapılandırma imkânı sona erecek.

KAPSAM GENİŞLEDİ

Yeni düzenlemeyle yapılandırma kapsamı genişlerken sadece asgari ödemesi yapılmamış kredi kartları değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş tüm bireysel kart borçları da yapılandırılabiliyor.

İhtiyaç kredileri de yeni düzenlemeye dahil edildi. Eski sistemde yalnızca 30 günü geçen gecikmeler yapılandırmaya dahil edilirken, artık tüm gecikmiş ödemeler bu kapsama giriyor.

Yapılandırma kapsamı kredi kartları ve ihtiyaç kredileri açısında daha önce karar tarihindeki borç bakiyesi dikkate alınıyordu. Artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.