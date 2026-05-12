Kredi kartına 4 taksitle kurban bağışı nasıl yapılır? Kızılay’dan bütçe rahatlatan hamle!

2026 KIZILAY KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan 2026 yılı vekâlet bedelleri, yurt içi ve yurt dışı seçeneklerine göre belirlendi.
Yurt İçi ve Gazze/Filistin: Vekâlet bedeli 17.250 TL olarak açıklandı.
Yurt Dışı (Diğer Ülkeler): Yurt dışındaki 30 ülke için vekâlet bedeli 6.350 TL olarak belirlendi.
Taksit İmkânı: Kızılay, kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.
KIZILAY'A KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Kızılay, kurban vekâleti vermek isteyen hayırseverler için oldukça geniş ve erişilebilir bir bağış ağı sunuyor.
GÜVEN VE ŞEFFAFLIK: 6 AŞAMALI KIZILAY KURBAN MODELİ
Türk Kızılay, bağışçılarının aklında soru işareti kalmaması adına kurban sürecini 6 aşamalı şeffaf bir modelle yürütüyor.
