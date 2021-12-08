Kredi kartıyla altın alınır mı, kaç taksit yapılır? Kredi kartıyla altın alımı 2020

Türkiye'de özellikle düğün yapacak olan kişilerin yüklü miktarda altına ihtiyacı olur. Altın alabilmek içinse kredi kartı çekilebilir. Bu kredi kartının kuyumcuda geçip geçmeyeceği ise merak konusudur. Kredi kartı ile altın alabilmek çoğu insan tarafından araştırılan bir konudur. Peki gerçekten kredi kartı ile altın alınabilir mi? Ya da bankadan altın alınabilir mi? Tüm soruların cevapları bu yazıda...

Kredi Kartıyla Altın Almak

Kredi kartı ile altın alınıp alınamayacağı en fazla araştırılan konulardan birisi haline gelmiştir. Kuyumculardan taksitli bir şekilde altın alınabilme olanağı sağlayan kredi kartıyla altın alımı mümkündür. Kredi kartı ile altın almak mümkün olduğu gibi birçok taksite de bölünebilme şansı vardır. Kuyumcular bu karara karşı dursalar bile kredi kartıyla taksit yapmaları gereklidir. Yani altın almak isteyen bir kişi herhangi bir kuyumcuya giderek kredi kartı ile alışverişini yapabilir. Aldığı altınları da çeşidine göre belli taksitlere ayırabilir.

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Kredi Kartıyla Altın Almak Kaç Taksit?

Kredi kartı ile altın almak özellikle son zamanlarda çok gündemde olan bir konu. Kişiler aldıkları altını kredi kartı ile ödemek istiyorlar ve aynı zamanda aylık borç miktarlarını hafifletebilmek için de taksitlendirme talebinde bulunuyorlar. Kredi kartıyla altın alımında 4 taksite kadar seçenek sunulmaktaydı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.10.2019 tarihli ve 8632 sayılı kararı ile banka kartları ve kredi kartları hakkına yönetmeliğin 26'ıncı maddesinin 7'nci fırkası uyarınca bu kanun değişti. Son düzenlemenin ardından basılı ve külçe halinde olmayan tüm altınlar için taksitlendirme 8 aya kadar çıktı. Alınan kararlara göre taksitlendirmenin en maksimum seviyesi 12'dir. Bazı kuyumcular taksit yapmaya yanaşmayabilirler. Bu durumlarda bankalara başvurulması gereklidir. Başvuru sonrasında bankalar kişilere yasal olarak 3 taksit imkânı sunmaktadır.

Kredi Kartı ile Altın Alınır Mı?

Özellikle toplu altın alımlarında kişilere toplu miktarda para gerekmektedir. Bu gibi durumlarda bazı insanlar kredi kartı çekmektedirler. Peki bu kredi kartı ile altın almak mümkün müdür? Kredi kartı ile altın olmak yasal olarak mümkündür. Külçe ve basılı altın olmadığı müddetçe 8 aya kadar vadelendirme olanağı da vardır. Bazı kuyumcular taksitlendirmeye yanaşmasalar bile banka tarafından tüketicilere 3 taksit imkânı verilmektedir.

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Kuyumcuda Kart Geçer Mi?

Kuyumcudan yapılan alışverişlerde merak edilen şeylerden birisi de kredi kartının geçerli olup olmadığıdır. Kuyumcularda kredi kartı geçer. Ancak kuyumcular kredi kartıyla altın satıp taksitlendirdiklerinde ekstra komisyon almaktadırlar. Her kuyumcu kredi kartına taksit yapmayı kabul etmeyebilir. Bu gibi durumlarda kişi bankasına başvuruda bulunmalıdır. Kredi kartına yapılan tek çekimlik kuyumcu alışverişi bankada taksitlendirilebilir. Fakat genellikle çoğu kuyumcu kredi kartına alışverişi kabul eder ve taksitlendirmeye de izin verir. Arada bazı pürüzler olsa da genel olarak kuyumcudan altın alımında herhangi bir sıkıntı oluşmamaktadır.

Bankadan Altın Almak

Bazı bankalar tarafından fiziki olarak altın alınabilmektedir. Şubeler ve ATM ler üzerinden gram ve çeyrek altın alınabilmektedir. Ancak bu fazla bilinmeyen, duyulmamış bir olaydır. Bankalardan alınan altınların kuyumcudan alınan altınlardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır.

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