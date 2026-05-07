Kredilerde dikkat çeken yükseliş! Bankacılık sektöründe toplam hacim 25,5 trilyon TL’yi aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi son haftada artış gösterdi. Böylece toplam krediler 25 trilyon 554,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Önceki haftaya kıyasla yaklaşık 265 milyar TL'lik artış kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARINDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Kredi kalemlerinin genelinde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Tüketici kredileri 3 trilyon 219,9 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartlarının toplam büyüklüğü 3 trilyon 115,6 milyar TL oldu.

Ticari ve diğer krediler ise 19 trilyon 219 milyar TL seviyesine çıktı. Taksitli ticari krediler de artış göstererek 3 trilyon 969,8 milyar TL'ye ulaştı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTMAYA DEVAM ETTİ

Kurumsal kredi kartlarının toplamı 966,1 milyar TL seviyesine yükselirken, takipteki alacaklar da artış eğilimini sürdürdü. Bu kapsamda takipteki alacakların toplamı 703,6 milyar TL olarak kaydedildi.

MEVDUATTA SINIRLI ARTIŞ GÖRÜLDÜ

BDDK verilerine göre toplam menkul kıymetler 7 trilyon 398,1 milyar TL'ye yükseldi. Toplam mevduat büyüklüğü ise 29 trilyon 168,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece mevduat tarafında sınırlı yükseliş yaşandı.

KKM'DE GERİLEME DEVAM ETTİ

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları'nda (KKM) düşüş sürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda yaklaşık 58 milyon TL azalarak 1,40 milyar TL seviyesine geriledi.

GAYRİNAKDİ KREDİLER YÜKSELDİ

Gayrinakdi kredi ve yükümlülüklerin toplamı 10 trilyon 165,8 milyar TL'ye çıktı. Öte yandan bankalarda saklanan menkul değerlerde gerileme görüldü. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde düşüş dikkat çekti.

DÖVİZ POZİSYONUNDA SON DURUM

Yabancı para pozisyonlarında bilanço içi açık pozisyon -2,15 trilyon TL seviyesine gerilerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,18 trilyon TL oldu. Böylece bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu 27,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ÖZKAYNAKLARI AÇIKLANDI

Sektörün yasal özkaynaklarının toplamı ise 5 trilyon 548,0 milyar TL olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör